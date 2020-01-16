Барелла: Конте заставляет игроков выкладываться на 110 процентов

Полузащитник "Интера" Николо Барелла рассказал о своей работе с Антонио Конте. Также пожелал скорейшего выздоровления травмированному Дзаньоло.

"Конте очень сильно помогает мне расти в тактическом смысле. Раньше меня критиковали за то, что я часто руководствовался инстинктом. Конте заставляет игроков выкладываться 110 процентов.

В середине сезона у меня была травма, но сейчас я в форме. Хочу пожелать удачи Дзаньоло. Нужно, чтобы он быстрее возвращался в строй", - приводит слова игрока Sky Sport Italia.

Напомним, что в ближайшее время "Интер" подпишет конкурента для Бареллы из "Тоттенхэма".