СМИ: Интер полностью согласовал переход Эшли Янга, в ближайшие дни у игрока медосмотр

Многие авторитетные СМИ, среди которых ВВС и Sky Sports Italia, сообщают, что миланский "Интер" полностью согласовал переход Эшли Янга.

В ближайшие несколько дней англичанин прибудет в Милан, где пройдет медосмотр. После этого, он подпишет контракт и станет официальным игроком клуба.

"Интер" заплатит за него 1,5 миллиона евро. Также предусмотренны бонусы, если клуб сумеет выиграть Скудетто. Напомним, что летом из "МЮ" в "Интер" прибыл Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Эшли Янг отыграл за "дьяволов" 8 с половиной сезонов. Он провел 261 матч и смог завоевать сразу 5 трофеев.