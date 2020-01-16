Плохие новости для Барселоны? Лаутаро Мартинес заявил, что полностью счастлив в Интере

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что его сейчас полностью все устраивает в своем клубе. Напомним, что долгое время за ним охотится "Барселона".

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"На данный момент я защищаю цвета "Интера". Я очень счастлив в клубе, болельщики ко мне прекрасно относятся. Если слухи связывают меня с "Барселоной", значит я правильном пути.

Я должен продолжать делать свое дело. С подобными мыслями я провожу весь день. Сейчас я очень спокоен, очень счастлив и мне очень комфортно в "Интере", - признался форвард в интервью TyC Sports.

В этом сезоне Мартинес показывает чудеса результативности - 15 голов в 21-м матче.