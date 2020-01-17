Падения и большей частью взлеты. Взгляд на первый круг Серии А

Второй показатель по среднему числу забитых среди лиг Топ-5 в нынешнем сезоне и второй - за последние десять лет самой Серии А (2.86). Пять миллионов болельщиков, уже побывавших на стадионах, и наибольшая посещаемость с сезона 2000/01 - 27937 зрителей. В кои-то веки триумвират в борьбе за Скудетто. Яростная борьба за четвертое, шестое места и против вылета. Рекордные и антирекордные серии матчей и голов. Развал империи "Наполи" и продолжающееся гниение империи "Милана" с шансом на возрождение. Таким был первый круг Серии А сезона 2019/20. Замечательный круг. И в преддверии начала второго стоит оглянуться назад еще раз.

Триумвират падений и взлётов

Наполеоновские планы Маурицио Сарри - изменить саму игровую философию "Ювентуса" - все еще не осуществились. Слишком часто он выглядел апатичным, терял нити игры в центре поля, выгрызал победы (лишь четыре с разницей более одного мяча). Оборона ослабела, не раз мы видели игру рукой в своей штрафной. Тренеры и игроки "Юве" не раз жаловались на ошибки, заторможенность, неразумность, на сытость игроков и нежелание страдать, заявляли, что лишний риск не нужен, боялись играть с трезубцем Дибала-Игуаин-Криштиану Роналду. Четвертое место по забитым и третье по пропущенным - маловато. А после 12-го тура темп забитых и вовсе был его худшим с сезона 2010/11.

Тем не менее, чемпион остался лидером. Нашел новую тактическую схему 4-3-1-2. Реанимировал Пауло Дибалу и Гонсало Игуаина, пережил кризис Криштиану Роналду и его ссору с тренером. Португалец сделал свой первый хет-трик в Италии, стал вторым дебютантом команды в истории с 14-ю голами в двух первых кругах подряд.

Среди них восемь в шести последних турах. Да и проблески Сарризма с отличным владением мячом принесли победы в Милане над "Интером" и дома над "Наполи". А привычная борьба до конца и везение с судейством принесли победы над "Миланом", "Аталантой", "Ромой" и другими. Старого "Юве" с элементами Сарризма хватило для титула зимнего чемпиона.

Приближение "Интера" и "Лацио" - прежде всего их заслуга. Обе побили клубные рекорды по началу сезона, "Лацио" впервые в своей истории добыл десять побед подряд. И стал первой командой лиги с 1949-го года с как минимум двумя забитыми в 12-ти матчах подряд. Обе - в Топ-2 по пропущенным и в Топ-3 по забитым. За римлян играют лучшие бомбардир и ассистент лиги, причем 20 голов Чиро Иммобиле также побили рекорды последних 60-70 лет. Луис Альберто - лучший ассистент во всех лигах Топ-5. А миланец Ромелу Лукаку побил различные рекорды клуба последних 25-ти, а то и 70-ти лет. На счету грознейшего тандема форвардов Лукаку-Лаутаро Мартинес уже 24 гола.

Не все было так просто. "Нерадзурри" одержали восемь побед с разницей в один мяч. Часто разочаровывали в атаке, иногда так, что хотелось снимать с них очки. Слышали в свой адрес критику за неяркую оборонительную игру (Фабио Капелло). Антонио Конте постоянно жалуется на эпидемию травм, говоря о "чрезвычайной ситуации". Яростно ссорился с руководством, прессой и арбитрами. Но именно благодаря такому движению эта акула выживает и тянет свою команду наверх. К победам в численном меньшинстве, с помощью камбеков, голов в эндшпиле, "автобусов", суперсейвов Самира Хандановича, в бассейне "Торино", в Неаполе впервые за 22 года. К победам в стиле "Ювентуса".

"Лацио" же и вовсе начал сезон плохо, под бурные требования президента Клаудио Лотито "наконец-то отплатить его вложения и найти его характер". После "харакири" против СПАЛ пресса почти махнула рукой на "орлов", Симоне Индзаги хотел заменить всех в перерыве матча против "Аталанты". Однако после перерыва удалось вернуться с 0:3. А затем... Домашние разгромы, четыре гостевые победы с голами после 88-ой минуты, еще две с голами на 82-84-ой. 13 голов в последние 15 минут матчей в целом. Камбек к победе над "Ювентусом". И в команде чуть ли не впервые в истории заговорили о безграничной "ювентусовской" уверенности в победе. Характер "Ювентуса", яркость "Наполи".

По сравнению со своим феноменальным первым кругом предыдущего сезона "Ювентус" отступил на пять очков и семь пропущенных мячей. "Интер" добавил семь очков и девять забитых. "Лацио" - десять очков и 13 забитых. Как результат - "Интер" отстаёт от "Юве" лишь на два очка, "Лацио" на шесть, но имеет матч в запасе. Триумвират борьбы за Скудетто.

Лигочемпионский фундамент

"Аталанта" плохо играет на два фронта. Потому осенью проваливалась в лиге, слишком часто пропускала в дебюте матчей и засыпала в первом тайме. Лидер ее атаки Дуван Сапата не играл почти три месяца из-за травмы, Руслан Малиновский играл меньше, чем заслуживает, кроме них, в запасе реально были лишь двое-трое игроков. Сезон начался ужасной обороной, затем состоялись феерические восемь матчей без поражений, затем - два подряд без забитых и две победы в семи матчах. "Ла Деа" пропускала в девяти домашних матчах подряд, была впервые за долгое время перебегана, переборена. И не однажды. Потому и борется не за Скудетто, а лишь за четвертое место с "Ромой".

Тем не менее, она уже забила 49 мячей - рекорд лиги с 1949-го года.

Довела серию без поражений в гостях до 13-ти. Неяркие, но мощные, настойчивые и частые камбеки во втором тайме приносили от СМИ эпитеты "бесконечная", а от Сарри и Хосепа Гвардиолы - сравнения с походом к дантисту. А 5:0 над "Миланом" и "Пармой" и ничья в гостях против "Интера" вернули "Богиню" в Топ-4. Девять-десять голов новичка Луиса Муриэля и Йосипа Иличича, несмотря на травмы и провалы формы, шесть от латераля Гозенса, пять ассистов от центрального защитника Толоя. Такое видишь лишь в "Аталанте". А Алехандро Гомес вновь солирует, с 6+7 по схеме "гол+пас". Потенциал команды огромен.

"Рома" выдавала серии с минимумом забитых мячей и четырьмя потерями преимущества в счёте. Страдала от ужасной эпидемии травм и обилия ужасных ударов по воротам. Плохо начинала и в августе, и в январе, плохо, устало заканчивала месячные марафоны. Грубо ошибалась из-за упорных попыток коротко пасовать в обороне. В шести матчах против Топ-7 лиги она набрала лишь три очка и забила три мяча. В атаке звезд не было. С другой стороны, Паулу Фонсека заставил забыть об ужасной обороне сезона 2018/19, нашёл мощнейшую ось центрдефов и опорников Манчини-Смоллинг-Верету-Диавара, заложил фундамент работы с мячом. Год был закончен 22-мя очками из 27-ми возможных. Есть на чем строить.

"Аталанта" забила на десять мячей больше, чем в первом круге сезона 2018/19, и набрала на семь очков больше. "Рома" пропустила на три меньше и набрала на пять очков больше. Прогресс очевиден.

Временная новая "Аталанта"

"Кальяри" был в Топ-4, считался оглушительной сенсацией сезона. Опытные новички Раджа Наингголан и Робин Ольсен, талантливые Марко Рог, Джованни Симеоне, Нахитан Нандес желали многое доказать и доказывали. Именно они перебегали "Аталанту", не уступили "Роме" в гостях, победили "Наполи" в Неаполе. Оформили лучший старт сезона команды, лучшую серию из 13-ти матчей без поражений, лучший старт бомбардира (десять голов Жоао Педро в 15-ти матчах) со времен Скудетто-1970. Боевитость сардов уж точно напоминала "Аталанту". Как и 12 разных авторов голов. Правда, четыре поражения подряд стали серьёзным ударом. Но они способны защищать шестое место.

Лучшая атака - оборона. И контратака

"Парме" также помогли трансферы. Эрнани, Дармиан, Корнелиус. Деян Кулушевски и вовсе стал открытием сезона, сформировав великолепный тандем с Жервиньо. Несмотря на эпидемию травм уровня "Ромы" и 19-ое место в лиге по владению мячом, отряд Роберто Д'Аверсы сохранил баланс и мощь обороны и опасность контратак. Это принесло победу над "Ромой", гостевую ничью с "Интером", победу в Неаполе. Состоялась и наибольшая победа команды с 2001-го года - 5:1 над "Дженоа". Серий из хотя бы трех побед не было, ломать оборону соперников с таким стилем было тяжело. Но в целом выступление "взрослой, умной и боевитой" (Д'Аверса) команды заслуживает комплименты.

Как и "Верона". Ивану Юричу из неопытных игроков и выброшенных другими клубами удалось создать отличную боевую единицу. Оборона новичка Серии А ныне четвёртая в лиге, а была и второй, защитники Ррахмани и Кумбулла и опорник Амрабат уже на пути в "Наполи". Правда, с атакой немалые проблемы - в первых 12-ти турах ни один нападающий не забивал. Несмотря на яростную борьбу, нет результата против грандов. Зато в матчах против соседей по турнирной таблице - "Торино", "Удинезе", "Болоньи", "Пармы", "Кальяри" - "Верона" ни разу не уступила. А победы над аутсайдерами СПАЛ и "Дженоа" в последних турах были уже одержаны мощно, на классе.

Недовольны, но близки

От "Торино" ожидали большего. Особенно - после двух побед в двух первых турах. Безвольные домашние поражения от СПАЛ и "Лечче", поражение от тогда последней и "мертвой" "Сампдории" Эусебио Ди Франческо, позволение "Вероне" вернуться с 0:3 на 3:3 за 15 минут. Протесты болельщиков против президента и требования отставки тренера, крики Вальтера Маццарри, в том числе и обвинения в адрес своих же игроков в неуважении, "отравлении атмосферы", лени - все это усложняло работу. Оборона ухудшилась, атака все так же шаблонна. Но все же в итоге "Торо" отличился победами над "Аталантой" и "Ромой" в гостях, победил "Милан" дома. И весьма близок к "Кальяри".

"Удинезе" и "Болонья" также не совсем довольны. Первым пришлось менять тренера, по забитым мячам они и ныне в тройке худших. А лучшая оборона лиги состоянием на 26-ое октября развалилась за 180 минут, пропустив 11 мячей от "Аталанты" и "Ромы". Причем три из четырех от последней - в численном большинстве. Тогда и был уволен Игор Тудор. Постоянного тренера у команды нет и сейчас. Впрочем, временный Лука Готти как раз работает отлично. Особенно - в последних трёх турах с девятью очками и одним пропущенным. Правда, ему самому не нравится слишком несмелое владение мячом. Зато оборона и контратаки работают.

Вторые также лишились тренера. На время, из-за тяжёлой болезни Синиши Михайловича. И без серба команду часто лихорадило. Она лишь дважды связала две победы подряд, выдавала серию из лишь одной в десяти матчах. При красивой техничной игре и владении мячом часто недоигрывала, не реализовывала отличные шансы. Бомбардира у нее нет. Синише не раз приходилось кричать на игроков по видео с больничной койки. Заявляя им, что его болезнь - не оправдание. Хотя бы ныне тренер вернулся, и команда добавила, набрав десять очков в пяти матчах. Среди них победы над "Аталантой" и "Наполи". И она способна добавить еще.

"Кальяри", идущий шестым, и "Болонью", идущую 13-ой, разделяют лишь шесть очков.

О провалах "Милана" и "Наполи", разочаровании "Сампдории", "Фиорентины" и "Дженоа", борьбе против вылета и выступлениях украинцев в первом круге Серии А читайте завтра.

Фото - официальные сайты "Ювентуса", "Интера", "Аталанты", "Кальяри", Getty Images, ZImbio.com, Gazzetta Dello Sport