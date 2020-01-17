Эмре Джан требует встречи с руководством - все из-за его игрового времени

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан будет требовать встречи с руководством в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello sport.

В этом сезоне он достаточно редко попадает в стартовый состав, что его не очень устраивает. Если ему не гарантируют игрового времени, он будет просить запрос о трансфере.

Главная цель Эмре Джана - поездка на Евро-2020. В сборной Германии достаточно серьезная конкуренция, а потому ему нужна стабильная практика.

В текущем сезоне он отыграл лишь восемь матчей в Серии А, дважды появившись в старте.