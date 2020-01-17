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Эмре Джан требует встречи с руководством - все из-за его игрового времени

Италия
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Он может сменить команду

Эмре Джан требует встречи с руководством - все из-за его игрового времени
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан будет требовать встречи с руководством в ближайшее время. Об этом сообщает La Gazzetta dello sport.

В этом сезоне он достаточно редко попадает в стартовый состав, что его не очень устраивает. Если ему не гарантируют игрового времени, он будет просить запрос о трансфере.

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Главная цель Эмре Джана - поездка на Евро-2020. В сборной Германии достаточно серьезная конкуренция, а потому ему нужна стабильная практика.

В текущем сезоне он отыграл лишь восемь матчей в Серии А, дважды появившись в старте.

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В статье: Ювентус (Турин) Эмре Джан
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