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Интер не сумел подписать Спинаццолу и теперь хочет арендовать Мозеса

Италия
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Конте с ним хорошо знаком

Интер не сумел подписать Спинаццолу и теперь хочет арендовать Мозеса
UA-Футбол
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"Интер" планировал укрепить линию полузащиты, подписав из "Ромы" Леонардо Спинаццолу. Однако итальянские СМИ сообщают, что трансфер сорвался.

Как сообщает Sky Sport Italia, миланский клуб сейчас переключил свое внимание. Теперь Конте будет настаивать на трансфере Виктора Мозеса.

Он хорошо знаком с игроком, еще со времен работы в "Челси". Сейчас Мозес выступает в аренде в "Фенербахче", однако готов дать согласие на смену клубу. Вполне вероятно, что миланцы захотят арендовать футболиста.

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Напомним, что "Интер" очень близок к подписанию Эшли Янга.

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В статье: Антонио Конте Виктор Мозес Интер (Милан) Челси (Лондон) Леонардо Спинаццола
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