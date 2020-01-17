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Официально: Эшли Янг - игрок миланского Интера
"МЮ" покинул их капитан
Англичанин Эшли Янг официально стал игроком "Интера". Об этом сообщила пресс-служба итальянского гранда.
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Он подписал контракт сроком на полгода. Соглашение может быть продлено летом 2020 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 1,5 миллиона евро.
ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter!— Inter (@Inter) January 17, 2020
https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn
Янг попрощался с "МЮ", в составе которого провел восемь с половиной летом. Вместе с клубом он завоевал 5 трофеев.
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