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Официально: Эшли Янг - игрок миланского Интера

Италия
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"МЮ" покинул их капитан

Официально: Эшли Янг - игрок миланского Интера
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Англичанин Эшли Янг официально стал игроком "Интера". Об этом сообщила пресс-служба итальянского гранда.

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Он подписал контракт сроком на полгода. Соглашение может быть продлено летом 2020 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 1,5 миллиона евро.

Янг попрощался с "МЮ", в составе которого провел восемь с половиной летом. Вместе с клубом он завоевал 5 трофеев.

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В статье: Эшли Янг Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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