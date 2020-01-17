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Перишич не задержится в Баварии и вернется в Интер

Италия
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Руководство немецкого клуба не планирует его выкупать

Перишич не задержится в Баварии и вернется в Интер
UA-Футбол
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Этим летом "Бавария" арендовала хорвата Ивана Перишича у "Интера". По окончанию сезона, она имеет право выкупить его.

По данным Bild, данная операция осуществленна не будет. Мюнхенцы сэкономят 20 миллионов евро, а хорватский вингер вернется в "Интер".

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Остается загадкой, сможет ли Антонио Конте вписать его в свою команду. В текущем сезоне Перишич сумел провести 19 матчей, забить 4 гола и сделать один ассист.

Напомним, что также а аренде в "Баварии" играет Филиппе Коутиньо. Его судьба пока что неизвестна.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Интер (Милан)
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