Перишич не задержится в Баварии и вернется в Интер

Этим летом "Бавария" арендовала хорвата Ивана Перишича у "Интера". По окончанию сезона, она имеет право выкупить его.

По данным Bild, данная операция осуществленна не будет. Мюнхенцы сэкономят 20 миллионов евро, а хорватский вингер вернется в "Интер".

Остается загадкой, сможет ли Антонио Конте вписать его в свою команду. В текущем сезоне Перишич сумел провести 19 матчей, забить 4 гола и сделать один ассист.

Напомним, что также а аренде в "Баварии" играет Филиппе Коутиньо. Его судьба пока что неизвестна.