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Перишич не задержится в Баварии и вернется в Интер
Руководство немецкого клуба не планирует его выкупать
Этим летом "Бавария" арендовала хорвата Ивана Перишича у "Интера". По окончанию сезона, она имеет право выкупить его.
По данным Bild, данная операция осуществленна не будет. Мюнхенцы сэкономят 20 миллионов евро, а хорватский вингер вернется в "Интер".
Остается загадкой, сможет ли Антонио Конте вписать его в свою команду. В текущем сезоне Перишич сумел провести 19 матчей, забить 4 гола и сделать один ассист.
Напомним, что также а аренде в "Баварии" играет Филиппе Коутиньо. Его судьба пока что неизвестна.
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