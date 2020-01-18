Недосказанность. Итоги первого круга Серии А. Часть II

Во второй части итогов первого круга Серии А мы поговорим о провалах "Милана" и "Наполи", разочаровании "Сампдории" и "Фиорентины". Об ошибках аутсайдеров и выступлении украинцев. А также определим лучших игроков.

Конец Света. И Начало

Сезон "Милана" следует разделить на три части. Каденция Марко Джампаоло была самой короткой в истории клуба - 111 дней чистого дистиллированного ужаса. Худшее начало сезона за 78 лет, ноль ударов в створ ворот уже в первом матче, беспомощная атака и далее. Без чёткого состава, стиля и схем, боевитости, умения отобрать, креатива. Каденция Стефано Пиоли даже более раздражала. Поскольку по игре и атмосфере в команде выглядела другой планетой, но по результатам, по среднему количеству очков за матч, все было даже хуже. И этот тренер, как и Джампаоло, в итоге заговорил об игроках, будто впервые видящих друг друга. А затем началась эра Златана Ибрагимовича...

Летние трансферы вроде бы были неплохими. Левый защитник Тео Эрнандес добавил варианты в атаке и даже стал лучшим бомбардиром команды, лучший игрок Кубка Африки Исмаэль Беннасер обещал многое в центре поля, а Рафаэль Леау - в атаке. Как и отлично проведшие весну Лукас Пакета и Кшиштоф Пьонтек. Однако второй в первом круге забил лишь один гол с игры, первого Джампаоло призывал "быть поменьше бразильцем". А трех новичков не выпускал на поле вовсе, чем немало раздражал болельщиков и руководство. Кроме того, отказ шаблонного архитектора от своей единственной схемы 4-3-1-2 уже после первого матча не мог иметь других последствий, кроме разрушительных.

С Пиоли ощущения совсем иные. Игроки рады тренеру с чёткими ясными идеями, открытому, в отличие от хмурого Джампаоло. Команда играет быстрее, много создает, иногда и 23-27 ударов по воротам и 7-8 - в створ. Однако нередко пропускает в концовке, не забивает (предпоследнее место по голам с игры, 380 минут без гола зимой). Пиоли доверяет все тем же слабым Чалханоглу, Кесси, Сусо, Пьонтеку. А 0:5 в Бергамо - наибольшее поражение с 1998-го года - было воспринято как Конец Света. И лишь с приходом Златана что-то начало меняться. Сусо и Пьонтек ушли в запас, команда заиграла намного увереннее и собраннее и легко победила в Кальяри.

Конец эры

Первый круг "Наполи" также можно разделить на две, а то и три части. Но лучше просто назвать его одним большим скатыванием вниз. От единственной альтернативы "Ювентусу" в скучные и беззубые середняки. К окончанию эры. На 20 очков и на девять забитых мячей меньше, чем в первом круге сезона 2018/19, на девять пропущенных больше, восемь матчей без побед подряд, 15 забитых мячей в 16-ти последних матчах, 11 очков до четвёртого места и 24 до первого - статистика худшего круга за последние десять лет. Дома, на когда-то горячем, а ныне "морозном" "Сан-Паоло" (слова Дженнаро Гаттузо), и вовсе набраны лишь 11 очков. Лишь на одно больше, чем у "Милана".

И в этом виноваты все. Президент Аурелио Де Лаурентис, постоянно устраивающий бури в клубе. Безразличные игроки, играющие, как писали в СМИ, в "режиме тренировочного матча", и устроившие бунт против босса из-за заезда на базу. Тренер Карло Анчелотти, во время бунта пытавшийся угодить "и нашим, и вашим", не усиливший летом крайне слабый плюшевый центр поля и игравший по неподходящей схеме 4-4-2 с примитивными забросами с флангов. Тренер Гаттузо, в четырех матчах с которым команда набрала лишь три очка, грубо ошибалась в обороне и ужасно пробивала по воротам. И болельщики, врывающиеся в дома и бьющие автомобили игроков. Все будто потеряли вменяемость.

Отчаяние и маленькая надежда

Амбициозная "Сампдория" также упала. Она собиралась опереться на фундамент середины турнирной таблицы с победами над ВСЕМИ грандами и сделать шаг наверх с полуфиналистом Лиги Чемпионов-2018 Эусебио Ди Франческо. Но в итоге "Дория" Ди Франческо выглядела просто "мертвой". Яростные протесты и бойкот болельщиков из-за срыва сделки по продаже клуба его легенде Джанлуке Виалли лишь топили ее еще больше. Как и продажа двух ведущих игроков и покупка вместо них малоизвестных либо "сбитых лётчиков". А лучший бомбардир лиги предыдущего сезона Фабио Квальярелла будто растворился, оставшись лишь с пятью голами.

"Фиорентина" же собиралась подняться на волнах энтузиазма нового американского владельца Рокко Коммиссо и его звёздного подписания Франка Рибери. Она запомнилась весёлой игрой вначале, почётными ничьими с "Аталантой", "Ювентусом" и "Интером", победой над "Миланом". Но и продлением худшей серии без побед за 81 год до 18-ти матчей. А унылые восемь матчей подряд без побед в конце года стоили должности главному тренеру Винченцо Монтелле. Рибери был признан лучшим игроком лиги в сентябре, влюбил в себя болельщиков. Но затем пришли дисквалификация и травма. Федерико Кьеза хочет уйти и играет соответствующе. А остальные, как и весной, не тянут.

Надежда у команд, традиционно считавшихся главной угрозой грандам, есть. Клаудио Раньери героическими усилиями вытащил "Сампдорию" из зоны вылета. Если считать после его прихода, оборона команды - вторая в лиге. Она пропустила лишь 12 мячей в 12-ти матчах, оставила "Рому", "Аталанту" и "Милан" без голов. В последнем матче и слабая атака забила пять мячей. Квальярелла сделал дубль. "Фиорентина" же с новым тренером Джузеппе Якини набрала четыре очка в двух матчах, пропустила лишь однажды с невероятного штрафного удара и кажется способной построить железную оборону. Но путь наверх все еще далек.

Слишком нахальные аутсайдеры

По ходу первого круга мы весьма часто хвалили аутсайдеров, их смелость и боевитость. Мы рады отсутствию "Беневенто", "Пескары", "Фрозиноне", "Кьево". То есть безнадёжных аутсайдеров. Борются все. Кризисные "Фиорентина" и "Сампдория" не раз останавливали грандов. "Сассуоло" не уступил "Ювентусу" и "Милану" в гостях. "Лечче" также не проиграл "Ювентусу" и "Милану". "Дженоа" не проиграла "Роме" и "Наполи", СПАЛ переиграл "Лацио" и не уступил неаполитанцам. "Брешия" никак не должна была проигрывать "Лацио" и "Интеру". 17-ое и 20-ое места разделяют лишь три очка. Все в игре.

С другой стороны, слишком часто в матчах против менее сильных команд аутсайдеры играли слишком наивно, пропускали на ровном месте. Их характер без настроя на грандов слаб. "Сассуоло", "Дженоа" и СПАЛ увлекаются игрой в короткий пас и авантюрной атакой, забывая, что для выживания нужна прежде всего оборона. Генуэзцы и "Брешия" также увлекаются сменой тренеров - Аурелио Андреаццоли, Тьяго Мотта, Давиде Никола, Эуженио Корини (две каденции), Фабио Гроссо. Причём Мотта и Гроссо имели нулевой опыт в Серии А. "Грифоны" еще и предоставили игровые минуты 29-ти игрокам. Неправильная стратегия, если желаешь выжить.

Счастливые звезды

Серия А традиционно славилась неприветливостью для новичков и заезжих звезд. Кто-то помнит, что в этой лиге играли Тьерри Анри, Патрик Клюйверт, Деннис Бергкамп, Ривалдо, Лукас Подольски? Но ныне ситуация иная. Криштиану Роналду не сбавляет обороты. Ромелу Лукаку сразу же начал феерить. Причём забивает и классными ударами издали, отлично помогает в подыгрыше. Антонио Конте ожидает от него еще большего. "Вы говорите, что он ослик? Говорите дальше". Годин и Смоллинг стабилизировали центр обороны своих команд, Крис даже получил кличку "Смальдини". Даже вернувшиеся на щите звезды - Гонсало Игуаин, Марио Балотелли - вновь обрели себя. И Златан начал мощно.

Украинский след

На конкурсе красоты футбола Руслан Малиновский выиграл бы приз зрительских симпатий. Он весьма уважаем и любим на форумах болельщиков "Аталанты" и итальянского футбола вообще. Его хотят видеть в стартовом составе. Впрочем, у Джан Пьеро Гасперини другое мнение. Этот тренер - из разряда упрямых и шаблонных. Но спорить с его достижениями бесполезно. Глухую провинцию он превратил в Империю. И потому имеет право делать то, что ему хочется. Имеет право оставить Руслана восьмым из игроков центра поля и атаки команды по выходам в стартовом составе в лиге (6) и седьмым по отыгранным минутам (831).

Руслан третий по дриблингу и заработанным фолам в команде, всегда борется, второй по "кроссам" с флангов, опасно пробивал по воротам. Его выходы на замену постоянно освежали игру, помогали давить. Выходит, он стал "суперсабом". С другой стороны, тренер не видел его опорником. И, учитывая судьбоносные поражения в дуэлях в матчах против "Кальяри" и "Сампдории" (удаление), это можно было понять. А по схеме "гол+пас" он значительно уступил Дувану Сапате, Муриэлю, Иличичу, Гомесу и Пашаличу.

Тем не менее, казалось, его бросают в бой в самые сложные моменты. В матче против СПАЛ, выйдя на замену, он отдал предголевой пас. Против "Фиорентины" был лучшим в слабо игравшей команде в первые 83 минуты. В матче против "Ромы" в гостях (заголовок "Аталантиссима" от Gazzetta Dello Sport) был одним из "водителей танка", в итоге убравшего соперника. В матче против "Лацио" (3:3) стал первым на поле по дриблингу (8) и ударам по воротам (7). СМИ отмечали его интенсивность, остроту, нагнетание, игру, "позорившую полузащиту и оборону "Лацио". Получалось, что тренер желает видеть его на поле в матчах против сильных соперников, которых нужно ломать.

Впрочем, он повел команду на штурм ворот "Кальяри" (0:2) во втором тайме, но в итоге проиграл в обороне. Вправду старался против "Сампдории" (0:0), когда был удален за неудачные подкаты. Начал штурм ворот "Брешии" (3:0), поучаствовал во втором голе забросом в штрафную. Ворота "Вероны" (3:2) поразил великолепным ударом с 20-ти метров. Забил и в Болонье, отлично забежав в штрафную без мяча. Громил "Милан" вместе со всеми, отдал ассист. Но в целом был далеко не главным героем. В Милане против "Интера" он, выйдя на замену, как раз был одним из главных. Практически заработал ассист и точно заработал пенальти. Но победу не удалось добыть.

Одним предложением - Малиновский был лучшим в тех матчах, которые "Аталанта" проводила и заканчивала неудачно. Забил два гола и отдал один ассист. Достаточно ли этого? Нет.

У Евгения Шахова также были свои моменты. Вот только слишком мало. Его также не видели на позиции опорника, упорно ставя под нападающими. Даже весьма нередкие травмы игроков центра поля обычно не помогали. Да и место "треквартисты" досталось лишь из-за эпидемии травм игроков атаки. В итоге Евгений остался восьмым из опорников и атакеров основной обоймы по выходам в "старте" (6) и отыгранным минутам, отыграв почти в два раза меньше, чем лидеры. На поле он почти всегда был одним из последних по касаниям мяча, передачам и их точности. А ассисты в матчах против "Сампдории" (1:1) и "Фиорентины" (1:0) скорее удивили.

В первой четверти сезона отметим 38 минут против "Ромы" (0:1) с активной работой и единственным ударом в створ ворот Лопеса во втором тайме. Затем он разыграл удачную "стенку", оставив Лападулу перед вратарем "Дории" (1:1). В другом эпизоде был остановлен животом защитника на линии ворот. Тогда, 30-го октября, СМИ заговорили о его "начале сезона". В матче против "Фиорентины" он, как всегда, немало помогал в отборе. Еще и начав второй тайм ассистом с угла вратарской в падении. Впрочем, на этом список хайлайтов заканчивается. Остаются травма и приход двух новых опорников в январе.

Лучший игрок круга - Чиро Иммобиле ("Лацио"). Два десятка голов, десяток побед подряд

Прорыв круга - "Лацио". От харакири к борьбе за Скудетто

Разочарование круга - "Наполи". От борьбы за Скудетто к харакири

Лучший вратарь круга - Самир Ханданович ("Интер"). Стена

Лучший тренер круга - Антонио Конте ("Интер"). Выжимает максимум

Сборная круга: Ханданович ("Интер"), Лаццари ("Лацио"), Шкриньяр ("Интер"), Ачерби ("Лацио"), Гозенс ("Аталанта"), Пьянич ("Ювентус"), Луис Альберто ("Лацио"), Гомес ("Аталанта"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукаку ("Интер"), Иммобиле ("Лацио")

Запасные: Щесны ("Ювентус"), Коларов ("Рома"), Бонуччи ("Ювентус"), Диавара ("Рома"), Дибала ("Ювентус"), Кулушевски ("Парма"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Лаутаро Мартинес ("Интер")