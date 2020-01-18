Италия
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Интер и Фламенго согласовали трансфер Габигола
Форвард согласился остаться на родине
"Интер" и "Фламенго" согласовали переход форварда Габриэля Барбосы, сообщает Sky Sport Italia.
Выкуп 23-летнего бразильца обойдётся "красно-черным" в 15 млн евро. Ещё три миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Также "нерадзурри" получит 20 процентов от следующей продажи игрока.
В минувшем сезоне Габигол отметился 25 голами и 9 ассистами в 29 матчах бразильской Серии А. К ним он прибавил 9 забитых мячей и 2 результативные передачи в 12 матчах Копа Либертадорес, в том числе дубль в финале турнира.
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