Интер и Фламенго согласовали трансфер Габигола

"Интер" и "Фламенго" согласовали переход форварда Габриэля Барбосы, сообщает Sky Sport Italia.

Выкуп 23-летнего бразильца обойдётся "красно-черным" в 15 млн евро. Ещё три миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Также "нерадзурри" получит 20 процентов от следующей продажи игрока.

В минувшем сезоне Габигол отметился 25 голами и 9 ассистами в 29 матчах бразильской Серии А. К ним он прибавил 9 забитых мячей и 2 результативные передачи в 12 матчах Копа Либертадорес, в том числе дубль в финале турнира.