  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо вновь обвинил Конте в неуважении. На это раз из-за Эриксена
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо вновь обвинил Конте в неуважении. На это раз из-за Эриксена

Италия
(1 голосов)

Наставник "Интера" позволил себе публично обсудить будущее датчанина

Моуриньо вновь обвинил Конте в неуважении. На это раз из-за Эриксена
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обвинил своего коллегу Антонио Конте из "Интера" в неуважении из-за ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном.

"Кто в "Интере" публично высказывался насчет Эриксена? Думаю, Антонио. Думаю, он сделал это публично. Он очень позитивен насчет перехода Эриксена в "Интер".

Мы не должны разговаривать об игроках из других клубов, пока они не стали нашими игрокам. Вы спрашивали меня насчет Жедсона с момента, как имя Жедсона всплыло в медиа, и я не говорил вам ничего. Ты должен убедиться, что каждый в безопасности. Вопрос ли это уважения? Я не хочу давать повод для газетных заголовков. Это зависит от вас.

Если "Интер" уверен, значит они готовы сделать нам предложение, чего пока не случилось. Поэтому, когда я вижу, как люди разговаривают, особенно наделенные властью люди, я слегка удивлен", — цитирует Моуриньо The Guardian.

Напомним, ранее Моуриньо обвинил Конте в неуважении, когда тот по мнению португальца "слишком бурно праздновал" победу над его "Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Антонио Конте Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...