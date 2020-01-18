Интер повысил предложение по Эриксену до 15 млн. Шпоры настаивают на 20

"Интер" повысил предложение по хавбеку "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену до 13 млн евро плюс 2 миллиона бонусов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Плеймейкер оказывает давление на боссов "шпор", чтобы те отпустили его в Италию уже в январе. Однако в лондонском клубе не спешат занижать свои требования – они хотят получить 20 миллионов.

Напомним, в июне контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" подходит к концу.

Ранее сообщалось, что Кристиан уже согласовал условия личного контракта с "нерадзурри".