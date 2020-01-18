  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Лацио сминает Сампдорию стартовым штурмом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Лацио сминает Сампдорию стартовым штурмом

Италия
(2 голосов)

Историческая победа "орлов"

Серия А. Лацио сминает Сампдорию стартовым штурмом
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сампдория" 5:1

Голы: Кайседо 7, Иммобиле 17 (пен.), 20, 65 (пен.), Баштуш 54 - Линетти 70

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби (Вавро 66), Раду (Баштуш 49), Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Джони, Иммобиле, Кайседо (Адеканье 58)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Колли, Шабо, Мурру (Ауджелло 67), Виейра, Линетти, Торсби, Янкто (Экдаль 46), Капрари, Габбьядини (Бонаццоли 71)

Предупреждения: Адеканье 68 - Виейра 31, Колли 64

Удаление: Шабо 74 (прямая красная)

После мощного начала сезона, в частности, победы над "Сампдорией" со счетом 3:0, о "Лацио" говорили как о претенденте на Скудетто. Ныне эти разговоры вернулись. Подтверждать их нужно было против той же "Сампдории". Правда, не разваленной команды Эусебио Ди Франческо, а второй обороны лиги, если считать после прихода Клаудио Раньери - 12 пропущенных в 12-ти матчах. Да еще и выигравшей свой матч 19-го тура со счетом 5:1. Но римляне вновь легко справились. Чем доказали свою силу, свои амбиции.

Луис Альберто начал стартовый штурм чуть неточным ударом. Затем Иммобиле прорвался от центра поля мимо двоих защитников, первый из которых отчаянно пытался завалить его. Удар Чиро Аудеро отбил ногой, но недалеко, и Кайседо добил. Вскоре навес с правого фланга был прерван рукой Мурру, и Иммобиле забил свой 21-й гол в сезоне. А на 20-ой минуте Чиро откликнулся на длинный заброс Ачерби, вновь сбросил с себя защитника, обошёл вратаря и закатил мяч в ворота.

Кроме вышеописанных моментов, в первые 40 минут матча состоялся лишь один удар по воротам генуэзцев. Но ныне, за неделю до дерби, римляне настолько уверены в себе... А во втором тайме при розыгрыше углового Лейва оставил Баштуша перед вратарем - и тот окончательно обеспечил команде статус пятой в истории Серии А, когда-либо выдававшей серии из 11-ти побед подряд и более. Исторический статус. И лишь после еще одного пенальти Иммобиле Линетти точно пробил с 16-ти метров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чиро Иммобиле Серия А Сампдория (Генуя) Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Napoli
18.01.2020 в 19:50
Я приятно удивлен этой командой
Ответить
+1
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
18.01.2020 в 18:08
Avanti "Lazio"!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...