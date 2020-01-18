Серия А. Лацио сминает Сампдорию стартовым штурмом

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сампдория" 5:1

Голы: Кайседо 7, Иммобиле 17 (пен.), 20, 65 (пен.), Баштуш 54 - Линетти 70

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби (Вавро 66), Раду (Баштуш 49), Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Джони, Иммобиле, Кайседо (Адеканье 58)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Колли, Шабо, Мурру (Ауджелло 67), Виейра, Линетти, Торсби, Янкто (Экдаль 46), Капрари, Габбьядини (Бонаццоли 71)

Предупреждения: Адеканье 68 - Виейра 31, Колли 64

Удаление: Шабо 74 (прямая красная)

После мощного начала сезона, в частности, победы над "Сампдорией" со счетом 3:0, о "Лацио" говорили как о претенденте на Скудетто. Ныне эти разговоры вернулись. Подтверждать их нужно было против той же "Сампдории". Правда, не разваленной команды Эусебио Ди Франческо, а второй обороны лиги, если считать после прихода Клаудио Раньери - 12 пропущенных в 12-ти матчах. Да еще и выигравшей свой матч 19-го тура со счетом 5:1. Но римляне вновь легко справились. Чем доказали свою силу, свои амбиции.

Луис Альберто начал стартовый штурм чуть неточным ударом. Затем Иммобиле прорвался от центра поля мимо двоих защитников, первый из которых отчаянно пытался завалить его. Удар Чиро Аудеро отбил ногой, но недалеко, и Кайседо добил. Вскоре навес с правого фланга был прерван рукой Мурру, и Иммобиле забил свой 21-й гол в сезоне. А на 20-ой минуте Чиро откликнулся на длинный заброс Ачерби, вновь сбросил с себя защитника, обошёл вратаря и закатил мяч в ворота.

Кроме вышеописанных моментов, в первые 40 минут матча состоялся лишь один удар по воротам генуэзцев. Но ныне, за неделю до дерби, римляне настолько уверены в себе... А во втором тайме при розыгрыше углового Лейва оставил Баштуша перед вратарем - и тот окончательно обеспечил команде статус пятой в истории Серии А, когда-либо выдававшей серии из 11-ти побед подряд и более. Исторический статус. И лишь после еще одного пенальти Иммобиле Линетти точно пробил с 16-ти метров.