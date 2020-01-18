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Стефано Пиоли: Ибрагимович - манна небесная для Милана

Италия
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Наставник "россонери" высказался насчет шведского форварда

Стефано Пиоли: Ибрагимович - манна небесная для Милана
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями о нападающем "россонери" Златане Ибрагимовиче.

"Ибрагимович доказывает, что он не просто имя или талисман. Он манна небесная.

Он тот, кто не хочет проигрывать даже на тренировочном поле, не говоря уже о матчах. Он делает все очень качественно и с большим желанием, и это отражается на его партнерах. При Ибре вырос уровень каждого игрока в нашей команде, потому что он сердится, когда видит, что кто-то выкладывается не полностью.

Мы в хорошей форме как физически, так и психологически, и должны набирать очки, учитывая, что первая половина сезона не соответствовала нашим стандартам. Команда усердно работает, мы нащупываем баланс в новой игровой системе. Все готовы прессинговать соперников в любой зоне поля. Мы должны верить, что способны забивать и не пропускать", – рассказал Стефано Пиоли.

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia
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