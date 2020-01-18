Симоне Индзаги: Потребуются годы, чтобы перечислять результаты Иммобиле

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу над "Сампдорией" и поделился мыслями насчет нападающего Чиро Иммобиле.

"Лацио" в отличной форме и заслуживает каждого набранного очка, поскольку, несмотря на отсутствие некоторых игроков, команда остается сплоченной.

"Сампдория" в хорошей форме, победа выглядит легкой, но, безусловно, это не так. Ребята верят в то, что мы делаем, и я очень счастлив, но мы должны продолжать в том же духе. Впереди римское дерби, на котором нужно сосредоточиться. Понимаю, что значит для нас дерби и что будет означать двенадцатая победа подряд, так что это наша цель, но я не могу позволить себе думать о дерби как-то иначе, чем о других матчах.

Нужны годы, чтобы перечислять результаты Иммобиле. Он отличный бомбардир, но в первую очередь – настоящий командный игрок. Я сразу понял, что он практически третий капитан после Лулича и Пароло. Голы – лишь часть его вклада", – рассказал Индзаги.