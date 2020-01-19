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Рома интересуется вингером сборной Бельгии

Италия
(1 голосов)

Аднан Янузай привлёк внимание "волков"

Рома интересуется вингером сборной Бельгии
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"Рома" продолжает поиски усиления в атаку после трравмы Николо Дзаньоло и провала по обмену Маттео Политано из "Интера".

По информации Sport Italia, в сферу интересов римлян попал вингер "Реал Сосьедада" Аднан Янузай. Эту информацию подтвердил агент игрока Дирк де Вриз.

"Да, Рома – один из клубов, которые интересуются Янузаем в январе. Это большой клуб, поэтому ему нравится идея присоединится к ним. Однако пока я не в состоянии поделиться с вами чем-то большим", – сказал представитель игрока SiomoLaRoma24.

Ожидается, что "Рома" попробует арендовать Янузая с опцием выкупа летом за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Янузай 4 голами и 4 ассистами в 13 матчах за "Реал Сосьедад".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Рома (Рим) Аднан Янузай
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