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Рома интересуется вингером сборной Бельгии
Аднан Янузай привлёк внимание "волков"
"Рома" продолжает поиски усиления в атаку после трравмы Николо Дзаньоло и провала по обмену Маттео Политано из "Интера".
По информации Sport Italia, в сферу интересов римлян попал вингер "Реал Сосьедада" Аднан Янузай. Эту информацию подтвердил агент игрока Дирк де Вриз.
"Да, Рома – один из клубов, которые интересуются Янузаем в январе. Это большой клуб, поэтому ему нравится идея присоединится к ним. Однако пока я не в состоянии поделиться с вами чем-то большим", – сказал представитель игрока SiomoLaRoma24.
Ожидается, что "Рома" попробует арендовать Янузая с опцием выкупа летом за 15 миллионов евро.
В этом сезоне Янузай 4 голами и 4 ассистами в 13 матчах за "Реал Сосьедад".