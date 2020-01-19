Милан готов продать Пакету за 35 млн евро

"Милан" готов отпустить хавбека Лукаса Пакету в другой клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport. Запрашиваемая цена – 35 миллионов евро.

Фаворитом на подписание 22-летнего атакующего хавбека является "Пари Сен-Жермен", чей директор Леонардо вернулся в клуб перед началом сезона. Именно 50-летний специалист и привёл Пакету на "Сан-Сиро" в прошлом январе.

В этом сезоне Пакета провёл 14 матчей за "Милан" в Серии А. С переходом Стефано Пиоли на схему 4-4-2 бразилец и вовсе лишился шансов на попадание в состав.