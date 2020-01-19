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Стефано Пиоли: Милан вложил в победу над Удинезе всю душу и сердце

Италия
(1 голосов)

Наставник "дьяволов" поделился мыслями после домашней победы

Стефано Пиоли: Милан вложил в победу над Удинезе всю душу и сердце
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал волевую победу "россонери" над "Удинезе" в матче 20-го тура Серии А.

"Я очень доволен, потому что мы вложили в этот результат сердце и душу. Очень рад, потому что в прошлом команда работала хорошо, но не могла пожать то, что посеяла.

Быстрый гол "Удинезе" лишил нас ясности. Соперник затем хорошо контролировал пространство. Нам нужно было активнее двигаться, в первом тайме мы боролись и даже создали несколько опасных моментов.

Подобные результаты внушают команде уверенность. У нас всегда был нужный настрой, после 0:5 от "Аталанты" мы отреагировали великолепно. Затем приход Ибрагимовича дал всем нечто большее", – рассказал Стефано Пиоли.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Удинезе (Удине) Милан (Италия)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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Комментарии (1)
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fakhritdinova
19.01.2020 в 17:51
Я слишком красива, чтобы иметь совесть. Заходи!!! - kissa.vip
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