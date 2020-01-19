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Беппе Маротта: Интер ведет переговоры по Эриксену, Жиру и Мозесу

Италия
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Спортивный директор "нерадзурри" прокомментировал трансферную деятельность

Беппе Маротта: Интер ведет переговоры по Эриксену, Жиру и Мозесу
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Спортивный директор "Интера" Беппе Маротта поделился мыслями насчет возможных трансферов "нерадзурри".

Насчет Кристиана Эриксена

"Он футболист "Тоттенхэма", но его контракт истекает в июне. Так что совершенно законно и допустимо проводить встречи с его агентом в это время. Мы очень далеки от того, чтобы заявлять о его переходе в январе или июне, потому что конкуренция за него высока, а мы не знаем, что произойдет дальше".

О Мозесе и Оливье Жиру

"Вполне естественно, что администрация прорабатывает различные варианты сделок на случай, если что-то сорвется. Не стану отрицать переговоры с представителями Жиру, мы оценим ситуацию. Мы определенно рассматриваем Мозеса в качестве одного из вариантов".

Также Маротта прокомментировал несостоявшийся обмен Политано на Спинаццолу.

"К этой ситуации слишком много внимания. В футболе перед совершением сделки принято давать ей оценку с технической, медицинской, экономической точки зрения, с точки зрения физической подготовки игрока. Когда мы оценили все должным образом, мы поняли, что клуб не может совершить эту сделку, о чем я и сказал коллеге из "Ромы". То, что "Рома" опубликовала снимки того, как Политано проходит медобследование, не наша вина. Спинаццола у нас никаких снимков не делал... Мы объяснили ситуацию Политано. Мы профессионалы и должны быть привычными к таким вещам, так что мы вместе разберемся с его будущим до закрытия зимнего трансферного окна", – рассказал Беппе Маротта.

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В статье: Кристиан Эриксен Оливье Жиру Виктор Мозес Интер (Милан) Маттео Политано Беппе Маротта
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Источник:
Football Italia
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