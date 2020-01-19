Серия А. Очередная черная зима Интера продолжается

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Интер" 1:1

Голы: Манкозу 78 - Бастони 72

"Лечче": Габриэль, Россеттини, Делль'Орко, Лучиони, Рисполи (Фалько 76), Дейола, Петриччионе, Донати, Манкозу (Меккарьелло 83), Бабакар, Лападула (Майер 64)

"Интер": Ханданович, Годин (Бастони 68), Де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович (Валеро 83), Бираги, Сенси (Санчес 82), Лаутаро Мартинес, Лукаку

Предупреждения: Донати 20, Меккарьелло 90+2 - Кандрева 31, Валеро 88

В декабре-январе "Интер" традиционно отступает, иногда выдавая просто ужасные серии. Даже ныне он закончил первый круг тремя матчами из пяти без побед. Потому начать второй победой было очень важно. Проблем с этим не должно было быть, ведь соперник - "Лечче" - в свою очередь валится, потерпел четыре поражения подряд и выглядит растерянным. Однако первая команда уроженца южного города Антонио Конте (тренер всегда признается ей в любви) доставила ему немало проблем. И в итоге заслуженно не проиграла. Точнее, "Интер" не заслужил победить.

"Лечче" удалось избежать судьбы большинства соперников "Интера", в том числе и двух последних - не пропустить в первые десять минут. Более того, он даже был обязан забивать. Манкозу с пары метров не попал. Постепенно игра стала похожей на штурм ворот Габриэля с бесконечными забросами в штрафную. Однако защитники и вратарь работали отлично. Последнему пришлось лишь тащить удар своего же защитника в самом начале матча. И сложный удар Брозовича ближе к концу тайма. А также благодарить стойку после другого удара хорвата, с линии штрафной. Вот и все.

В начале второго тайма хозяева даже переигрывали гостей. Удару Бабакара/Рисполи с 15-18 метров не хватило точности/силы. Затем же игра успокоилась. "Интер" понятия не имел, что делать в атаке, где искать гол. Постепенно "Лечче" начал уставать. После замены форварда Лападулы на опорника Майера он лишь отступал. Габриэль отбил удар Лаутаро слева и Сенси метров с 17-ти. Но не удар головой также вышедшего на замену Бастони после навеса Бираги. И все же "волки" вернулись благодаря неожиданному прострелу Майера, также слева. Манкозу опередил все того же Бастони. На это "змеи" уже ничем не ответили.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Бани 20 - Борини 82

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Данило, Бани, Мбайе, Схутен (Поли 69), Домингес (Пас 69), Сориано, Орсолини, Сантандер, Сансоне (Барроу 63)

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбулла (Давидович 25), Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Борини 62), Лазович, Пессина, Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини 90)

Предупреждения: Сансоне 27, Бани 35, Схутен 55, Мбайе 76, Поли 90 - Амрабат 14, Дзакканьи 25

Удаление: Бани 67 (вторая желтая)

"Болонья" и "Верона" находятся среди восьмёрки претендентов на шестое место. Правда, первые в предыдущих двух матчах набрали лишь одно очко, а вторые - все шесть. Но все же речь о командах одного уровня. В первые 33 минуты матча этот уровень был весьма слабым - всего три удара по воротам. Гол обеспечил удар, не входящий в статистику - по своим воротам. Сильвестри вытащил его, но Бани добил.

Далее команды заиграли намного активнее. Сансоне попадал в стойку. А после удаления автора гола "Верона" принялась штурмовать ворота соперника. И в итоге нашла свой гол. Дарко Лазович навесил с левого фланга, а новичок Борини, перешедший из "Милана", пробил головой. Установив логичный результат в матче равных команд. Логичный, но отдаляющий обеих от высоких мест.

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Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Кальяри" 2:2

Голы: Торрегросса 27, 48 - Жоао Педро 20, 68 (пен.)

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Чистана, Чанселлор, Мангравити, Ндои (Бьярнасон 46), Тонали, Ромуло, Шпалек (Д. Дессена 46), Торрегросса, А. Доннарумма (Балотелли 74)

"Кальяри": Ольсен, Фараго, Пизакане, Клаван, Лука Пеллегрини, Нандес (Черри 89), Чигарини (Олива 73), Рог (Ионицэ 53), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне

Предупреждения: Ндои 18, Торрегросса 22, Тонали 51, Балотелли 81 - Пизакане 26, Нандес 51, Ионицэ 88, Лука Пеллегрини 89

Удаление: Балотелли 81 (вторая желтая)

Матч в Брешии как раз получился весьма ярким. Хотя оба его участника пребывали в плохой форме. Хозяева набрали лишь одно очко в последних четырех матчах, гости - ни одного, получив еще и 1:4 в Кубке от "Интера". Тем не менее, здесь уже до перерыва состоялись 19 ударов по воротам. Да и после него событий хватало. Причём команда из зоны вылета выглядела никак не хуже команды, защищающей шестое место. Пусть и нанесла в первом тайме почти в три раза меньше ударов по воротам. Этот результат плох скорее для "Кальяри", теряющего высоту.

До перерыва Йоронен выиграл два выхода Симеоне один-на-один. Нандес удачно навесил на голову Жоао Педро. Однако "Брешия" вернулась. Тонали навесил со штрафного на голову Торрегроссе. В начале же второго тайма Торрегроссе удалась великолепная "пушка" издали. "Кальяри" удалось лишь выйти на ничью с помощью фола Тонали и пенальти того же Жоао Педро. И спастись от поражения благодаря перекладине после удара головой Чанселлора. Не помогли и две желтые карточки Балотелли за опасный удар в стиле карате и ненужные слова в адрес арбитра.