Анте Ребич: Я доволен , потому что наконец-то смог показать, на что способен

Форвард "Милана" Анте Ребич прокомментировал победный дубль в ворота "Удинезе" в матче 20-го тура Серии А.

"Я удовлетворен, потому что наконец-то смог показать, на что способен. Это важные три очка, нам нужно продолжать в том же духе.

Теперь к нам присоединились 2-3 важных игрока, помогающих команде советами: Ибрагимович, Кьер и Бегович. Мы реализуем все на практике, и результаты теперь можно увидеть.

Я не хочу ничего говорить о наших задачах на вторую половину сезона. Мы должны идти вперед шаг за шагом, набирая очки и сосредотачивая внимание только на этом", – поделился Анте Ребич.