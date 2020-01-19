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Анте Ребич: Я доволен , потому что наконец-то смог показать, на что способен

Италия
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Хорват поделился мыслями после победы над "Удинезе"

Анте Ребич: Я доволен , потому что наконец-то смог показать, на что способен
Новина українською

Форвард "Милана" Анте Ребич прокомментировал победный дубль в ворота "Удинезе" в матче 20-го тура Серии А.

"Я удовлетворен, потому что наконец-то смог показать, на что способен. Это важные три очка, нам нужно продолжать в том же духе.

Теперь к нам присоединились 2-3 важных игрока, помогающих команде советами: Ибрагимович, Кьер и Бегович. Мы реализуем все на практике, и результаты теперь можно увидеть.

Я не хочу ничего говорить о наших задачах на вторую половину сезона. Мы должны идти вперед шаг за шагом, набирая очки и сосредотачивая внимание только на этом", – поделился Анте Ребич.

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В статье: Серия А Анте Ребич Удинезе (Удине) Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia
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