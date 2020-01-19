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Милан - Удинезе 3:2. Видеообзор матча
Волевая победа "россонери"
Вашему вниманию видеообзор 20-го тура Серии А "Милан" - "Удинезе".
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Удинезе" 3:2
Голы: Ребич 48, 90+3, Эрнандес 72 - Стригер-Ларсен 7, Лазанья 85
"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Крунич 77), Бонавентура (Ребич 48), Ибрагимович, Леау
"Удинезе": Муссо, Троост-Эконг, Нуйтинк (Несторовски 78), Бекао, Стригер-Ларсен, Фофана, Мандрагора, Де Пауль, Сема (Тер Авест 88), Лазанья, Окака (Де Майо 90+2)
Предупреждения: Беннасер 40, Конти 62, Ибрагимович 80 - Сема 27