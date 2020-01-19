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Лечче - Интер 1:1. Видеообзор матча
Подопечные Конте теряют очки на выезде
Вашему вниманию видеообзор 20-го тура Серии А "Лечче" - "Интер".
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Интер" 1:1
Голы: Манкозу 78 - Бастони 72
"Лечче": Габриэль, Россеттини, Делль'Орко, Лучиони, Рисполи (Фалько 76), Дейола, Петриччионе, Донати, Манкозу (Меккарьелло 83), Бабакар, Лападула (Майер 64)
"Интер": Ханданович, Годин (Бастони 68), Де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович (Валеро 83), Бираги, Сенси (Санчес 82), Лаутаро Мартинес, Лукаку
Предупреждения: Донати 20, Меккарьелло 90+2 - Кандрева 31, Валеро 88
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