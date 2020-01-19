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Why always me? Балотелли получил красную спустя 7 минут на поле

Италия
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"Супер-Марио" был удален с поля 13-й раз за карьеру

Why always me? Балотелли получил красную спустя 7 минут на поле
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В рамках 20-го тура Серии А "Брешия" сыграла вничью с "Кальяри" 2:2.

Форвард хозяев Марио Балотелли был удален с поля в этом матче. Итальянский нападающий вышел на замену вместо Алфредо Доннаруммы на 74-й минуте. Спустя 7 минуте "Супер-Марио" получил красную карточку - 29-летний футболист получил желтую карточку за фол на сопернике, после чего получил второе предупреждение за оскорбление судьи.

Примечательно, что это уже 13-е удаление Балотелли за игровую карьеру.

Why always me? Балотелли получил красную спустя 7 минут на поле - изображение 1
Why always me? Балотелли получил красную спустя 7 минут на поле - изображение 2
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В статье: Марио Балотелли Кальяри (Кальяри) Серия А Брешия (Брешия)
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