Италия
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Why always me? Балотелли получил красную спустя 7 минут на поле
"Супер-Марио" был удален с поля 13-й раз за карьеру
В рамках 20-го тура Серии А "Брешия" сыграла вничью с "Кальяри" 2:2.
Форвард хозяев Марио Балотелли был удален с поля в этом матче. Итальянский нападающий вышел на замену вместо Алфредо Доннаруммы на 74-й минуте. Спустя 7 минуте "Супер-Марио" получил красную карточку - 29-летний футболист получил желтую карточку за фол на сопернике, после чего получил второе предупреждение за оскорбление судьи.
Примечательно, что это уже 13-е удаление Балотелли за игровую карьеру.
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