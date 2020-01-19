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Антонио Конте: Интер должен играть на скорости 100 км/ч

Италия
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Наставник "нерадзурри" поделился мыслями после ничьи с "Лечче"

Антонио Конте: Интер должен играть на скорости 100 км/ч
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итоги после ничьи с "Лечче" в матче 20-го тура Серии А.

"Мы – команда, которая должна играть на скорости 100 км/ч. Мы не можем себе позволить, чтобы кто-то действовал в другом темпе. Это кончается тем, что мы играем вничью в матче, который должны были спокойно выигрывать.

Если мы будем держаться в среднем темпе, то не сможем добиваться побед. Мы обязаны были играть в полную силу в первой части сезона. Когда мы этого не делаем, мы становимся совершенно обычной командой.

Если мы будем идти на обычной скорости, то не сможем набирать очки", – поделился Антонио Конте.

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В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан) Лечче
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Источник:
Football Italia
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