Антонио Конте: Интер должен играть на скорости 100 км/ч

Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итоги после ничьи с "Лечче" в матче 20-го тура Серии А.

"Мы – команда, которая должна играть на скорости 100 км/ч. Мы не можем себе позволить, чтобы кто-то действовал в другом темпе. Это кончается тем, что мы играем вничью в матче, который должны были спокойно выигрывать.

Если мы будем держаться в среднем темпе, то не сможем добиваться побед. Мы обязаны были играть в полную силу в первой части сезона. Когда мы этого не делаем, мы становимся совершенно обычной командой.

Если мы будем идти на обычной скорости, то не сможем набирать очки", – поделился Антонио Конте.