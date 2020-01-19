Серия А. Дубль Криштиану Роналду покоряет боевитых крестоносцев

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Парма" 2:1

Голы: Криштиану Роналду 43, 58 - Корнелиус 55

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро (Данило 21), Рабио, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Игуаин 60), Дибала (Коста 81), Криштиану Роналду

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло, Куцка, Эрнани, Скоццарелла (Спрокати 66), Кулушевски (Силигарди 88), Инглезе (Корнелиус 45), Куртич

Предупреждениe: Куртич 71

Неожиданная ничья "Интера" в Лечче позволяла "Ювентусу" увеличить отрыв от него до четырех очков. Для этого были все предпосылки. Дважды 4:0 в двух последних домашних матчах - над "Кальяри" в лиге и "Удинезе" в Кубке, уверенность в себе в целом. А "Парма", хотя и сильна и идет седьмой, как раз в последнем выезде уступила "Аталанте" со счётом 0:5, в четверг вылетела из Кубка. Ее стиль - глубокая четкая оборона без мяча и острые контратаки - должен был осложнить жизнь туринцам. Но очки в итоге остались в Турине. У Криштиану Роналду.

Первый тайм был на сто процентов предсказуемым. "Парма" ожидаемо и осознанно владела мячом в два раза реже. Не беспокоилась и из-за полного отсутствия своей игры в атаке. А "Ювентус" никак не мог пробить мощную оборону. До 23-ей минуты он нанес лишь три удара по воротам. До 43-ей можно было отметить лишь немного неточные удары головой Сандро и Криштиану Роналду. И серию финтов последнего на правом фланге с ударом с довольно острого угла. Сепе вытащил. В остальном же игра ожидаемо была медленной и скучной. Ожидаем был и результат тайма - гол Роналду в раздевалку.

После смещения португальца слева с мячом на линии штрафной и удара помогли два рикошета. Но, как бы то ни было, игра раскрылась. Тут же Рэмзи в контратаке чуть не попал c 12-ти метрoв. А второй тайм туринцы начали гораздо активнее. Сепе переправил удар Данило издали в стойку. Как ни странно, забил Корнелиус, перепрыгнув Роналду и замкнув головой навес с углового. Но почти сразу же удалась красивая трехходовка Пьянич-Дибала-Роналду. И обмен ударами после этого не изменил ничего. Хотя "Парма" активно боролась. Куртич/Спрокати с линии штрафной попал во вратаря/защитника.

Роналду стал первым игроком "Ювентуса" с 2005-го года, забивавшим в семи матчах лиги подряд. В этих матчах на его счету 11 голов. Против португальца в такой форме ни "Парма", ни "Интер" не способны ничего сделать. Как раз против остальных игроков "Юве" "крестоносцы" отыграли очень достойно, на равных. В итоге они даже переиграли соперника по ударам в створ ворот. Но против КриРо не устояли.