Сарри: Роналду может создать тебе проблемы, но также он способен решить сотню из них

Алленаторе "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над "Пармой" (2:1) в Серии А прокомментировал сам поединок, а также выступление автора дубля – Роналду. Цитирует Мистера 33 Football Italia.

"Роналду – это футболист мирового класса. Он может создать тебе проблемы, но также способен решить сотню из них. Нужно строить свое видение, учитывая его качества. "Парма" доставила нам определенное количество неудобств, но нельзя не отметить, что мы провели ротацию перед этим матчем. Конечно же, если у вас есть шанс закрывать поединок, то лучше делать это заранее".

Первый гол Роналду оформил в концовке первого тайма, на 55-й минуте "Парма" сравняла счет, но португалец ответил уже через 180 секунд, забив после точной передачи Пауло Дибалы. CR7 — единственный игрок, который забил не менее 15 голов в 14 последних сезонах топ-лиг.