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Как два точных выстрела Роналду обрадовали Сарри. Ювентус – Парма 2:1. Обзор матча и видео голов
Криштиану on fire
Португальский нападающий туринской команды Криштиану Роналду забил два гола в ворота "Пармы" – как сказал сам нападающий после матча, "Ювентусу" было важно увеличить отрыв после осечки "Интера" и победы "Лацио". Теперь "Старая синьора" идет первой в Серии с 51 зачетным пунктом в копилке, "нерадзурри" дышат в спину лидеру с 47 баллами, а "орлы" отстают от "бьянконери" на 6 очков, но при этом имеют один матч в запасе.
Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Парма".
Турин. "Альянц Стэдиум".
Голы: Роналду (43, 58) – Корнелиус (55)
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