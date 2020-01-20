Один из лидеров сборной Исландии вернулся с Ближнего Востока в Серию А

Биркир Бьяднасон - один из ключевых игроков яркой сборной Исландии, которая стала главным открытием Евро-2016. При этом он является одним из самых непоседливых исландских футболистов. За свою карьеру Бьяднасон сменил десяток клубов. Он начинал свой путь в Норвегии, затем транзитом через Бельгию переезжал на Апеннины, заехал на полтора года в Швейцарию, где выступал за "Базель", и даже успел поиграть на Туманном Альбионе за "Астон Виллу".

В октябре прошлого года Бьяднасон перешел в катарский "Аль-Араби". Однако на Ближнем Востоке исландец не задержался - 18 января он перешел в статусе свободного агента в "Брешию". А уже в воскресенье помог своей команде сыграть вничью с "Кальяри", выйдя на замену на второй тайм.

Для 31-летнего Биркира "Брешия" - уже третий итальянский клуб. Ранее он играл за "Пескару" и "Сампдорию". В составе генуэзской команды выходил на поле 16 раз и даже забил один гол.

Впрочем, главные его достижения – это, конечно, выступления за сборную. Бьяднасон дебютировал в национальной команде в 2010-м. С тех пор сыграл 84 матча и забил 14 голов. В частности, на Евро-2016 он отличился в поединках с Португалией на групповом этапе и Францией в четвертьфинале. Интересно, что французам он забивал и два года спустя в товарищеской игре.