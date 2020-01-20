Волки не встретились с сопротивлением грифонов. Дженоа – Рома 1:3. Обзор матча и видео голов

Год начался для "Ромы" неудачно – в первую очередь, из-за эпидемии травм. Тем не менее, в поединке 20-го тура Серии А против "Дженоа", подопечные Фонсеки сумели добиться позитивного результата – на точные удары Ундера и Джеко ответили Пандев и Бираски, но важно отметить, что только удар 36-летнего Горана пришелся на нужные ворота. Давиде неудачно подставил ногу и отметился автоголом в концовке первого тайма. Фаворит не встретился с проблемами в данной встрече.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Италии "Дженоа" – "Рома".

Генуя. "Луиджи Феррарис".

"Дженоа" – "Рома" 1:3

Голы: Пандев (45) – Ундер (6), Бираски (44, автогол), Джеко (73)