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Волки не встретились с сопротивлением грифонов. Дженоа – Рома 1:3. Обзор матча и видео голов

Италия
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Разбили в их же логове

Волки не встретились с сопротивлением грифонов. Дженоа – Рома 1:3. Обзор матча и видео голов
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Год начался для "Ромы" неудачно – в первую очередь, из-за эпидемии травм. Тем не менее, в поединке 20-го тура Серии А против "Дженоа", подопечные Фонсеки сумели добиться позитивного результата – на точные удары Ундера и Джеко ответили Пандев и Бираски, но важно отметить, что только удар 36-летнего Горана пришелся на нужные ворота. Давиде неудачно подставил ногу и отметился автоголом в концовке первого тайма. Фаворит не встретился с проблемами в данной встрече.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Италии "Дженоа" – "Рома".

Генуя. "Луиджи Феррарис".

"Дженоа" – "Рома" 1:3

Голы: Пандев (45) – Ундер (6), Бираски (44, автогол), Джеко (73)

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В статье: Серия А Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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