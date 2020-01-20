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Интер предложил контракт форварду МЮ

Италия
(1 голосов)

Чонг может сменить клубную прописку

Интер предложил контракт форварду МЮ
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг близок к переезду в Италию.

Как утверждает Tuttomercatoweb.com, "Интер" провел встречу с агентом 20-летнего форварда, на которой обсудили возможный трансфер игрока. Миланский клуб предложил Чонгу контракт на пять лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон, еще 5 млн евро получит его агент Синух Мохамед.

В текущем сезоне АПЛ Чонг в составе "Манчестер Юнайтед" провел 2 матча.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Тахит Чонг
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Комментарии (1)
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PiterCantrope (Франківськ)
20.01.2020 в 17:54
Вони там в "Інтері" хочуть скупити весь "Юнайтед" і пів АПЛ)?
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