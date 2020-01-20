Интер предложил контракт форварду МЮ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг близок к переезду в Италию.

Как утверждает Tuttomercatoweb.com, "Интер" провел встречу с агентом 20-летнего форварда, на которой обсудили возможный трансфер игрока. Миланский клуб предложил Чонгу контракт на пять лет с зарплатой в размере 2 млн евро за сезон, еще 5 млн евро получит его агент Синух Мохамед.

В текущем сезоне АПЛ Чонг в составе "Манчестер Юнайтед" провел 2 матча.