Наполи совершил третий зимний трансфер, подписав защитника Вероны

Защитник "Вероны" Амир Ррахмани подписал контракт с "Наполи". Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Однако, до конца сезона он продолжит выступать в "Вероне" и лишь летом присоединится к новому клубу. По данным различных СМИ, сумма перехода составила порядка 14 миллионов евро.

Ррахмани на хорошем уровне проводит текущий сезон, не пропустив еще ни одного матча. На его счету 19 игр в чемпионате, а также один выход в кубке Италии.

Напомним, что ранее "Наполи" сумел подписать Станислава Лоботку из "Сельты" и Диего Демме из "РБ Лейпцига".