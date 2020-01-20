Интер предпринял очередную попытку подписать Эриксена, предложив более 11 миллионов

Миланский "Интер" продолжает свою работу на трансферном рынке. Главное цель, как и раньше - Кристиан Эриксен.

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По данным Sky Sports, миланская команда направила в Лондон очередное предложение. На сей раз они готовы заплатить 11 миллионов фунтов. Также 2 миллиона могут быть перечисленны в качестве бонусов.

Ранее "Интер" готов был заплатить лишь 8, но руководство "шпор" хочет выручить порядка 15 миллионов фунтов. Контракт датчанина расчитан до лета 2020 года.

Напомним, что на прошлой неделе "Интер" подписал игрока "Манчестер Юнайтед".