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Серия А. Аталанта проваливается против последней команды лиги

Италия
(1 голосов)

Бергамцы уже не четвертые

Серия А. Аталанта проваливается против последней команды лиги
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - СПАЛ 1:2

Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Кальдара (Муриэль 66), Паломино, Фройлер (Джимсити 46), Де Роон, Пашалич, Гозенс, Гомес (Малиновский 59), Иличич, Д. Сапата

СПАЛ: Бериша, Чонек, Викари, Игор, Стрефецца, Валоти (Вальдифиори 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович 85), Ди Франческо (Флоккари 72), Петанья

Предупреждения: Де Роон 40, Паломино 50 - Валоти 5, Викари 21, Ди Франческо 45+1

После 5:0 над "Миланом" и "Пармой" и 1:1 против "Интера" в лиге вылет "Аталанты" из Кубка весьма удивил и озадачил. Последняя команда лиги и по очкам и по забитым мячам, набравшая лишь три очка в шести последних матчах, казалась наилучшей жертвой для немедленной реабилитации. Однако первая атака лиги не переиграла ее, подтвердив слова своего тренера Джан Пьеро Гасперини об усталости. И о мощи феррарцев. СПАЛ, против которого в первом круге пришлось возвращаться с 0:2, доставил огромные неприятности и ныне. И на этот раз победил.

СПАЛ, проигравший "Аталанте" лишь два матча из последних пяти, отнюдь не уступал грозному сопернику. В первом тайме переиграл его и по ударам по воротам, и по владению мячом. На прорывы Сапаты справа, один из которых закончился ударом в перекладину, отвечал опасными ударами с 17-20-ти метров. Спортьелло вытащил один непростой от Стрефеццы. Также Петанья головой из центра штрафной попал в стойку. Обе команды не раз опасно забрасывали в штрафную. Разделил их прорыв Сапаты уже слева и прострел во вратарскую, который Иличич замкнул пяткой.

Второй тайм начался проходом Рецы по левому флангу и прострелом на Петанью, забившего уже свой пятый гол в ворота предыдущей команды. А Валоти прошел троих и четко пробил с 17-ти метров. Руслан Малиновский, вышедший на поле за минуту до второго гола, должен был изменить баланс в центре поля. А форвард Муриэль, заменивший защитника Кальдару - в атаке. Однако поначалу даже ударов по воротам не было. Постепенно давление началось, и дважды защитники блокировали на линии ворот. На последних секундах тащил уже Бериша - удар Сапаты. Но не более того.

"Аталанта" теряет четвертое место в пользу "Ромы". А СПАЛ поднимается на 18-ое.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А СПАЛ (Феррара)
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Комментарии (1)
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Karamba911 (Львів)
21.01.2020 в 00:01
З такою"довірою"з боку тренера, та з повним ігнором зі сторони одноклубників, Руслану буде важко пробитись в основу(. Назважаючи , що Маліна постійно відкривався, йому пас вперто не хотіли давати. Ще в плюси Руслану можна записати біля 5 загострюваючих точних пасів, після яких можна було забивати, або віддавати гольову передачу. Але ж тренер звісно тільки запамятає один касяк , коли наш Руслан зі штрафного за сильно подав. Но є одне але, чи б забили ці олухи - будь та подача точною?!
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