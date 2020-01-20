Серия А. Аталанта проваливается против последней команды лиги

Бергамо. "Гевисс Стадиум"



"Аталанта" - СПАЛ 1:2



Голы: Иличич 16 - Петанья 54, Валоти 60

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Кальдара (Муриэль 66), Паломино, Фройлер (Джимсити 46), Де Роон, Пашалич, Гозенс, Гомес (Малиновский 59), Иличич, Д. Сапата

СПАЛ: Бериша, Чонек, Викари, Игор, Стрефецца, Валоти (Вальдифиори 78), Миссироли, Дабо, Реца (Томович 85), Ди Франческо (Флоккари 72), Петанья

Предупреждения: Де Роон 40, Паломино 50 - Валоти 5, Викари 21, Ди Франческо 45+1

После 5:0 над "Миланом" и "Пармой" и 1:1 против "Интера" в лиге вылет "Аталанты" из Кубка весьма удивил и озадачил. Последняя команда лиги и по очкам и по забитым мячам, набравшая лишь три очка в шести последних матчах, казалась наилучшей жертвой для немедленной реабилитации. Однако первая атака лиги не переиграла ее, подтвердив слова своего тренера Джан Пьеро Гасперини об усталости. И о мощи феррарцев. СПАЛ, против которого в первом круге пришлось возвращаться с 0:2, доставил огромные неприятности и ныне. И на этот раз победил.

СПАЛ, проигравший "Аталанте" лишь два матча из последних пяти, отнюдь не уступал грозному сопернику. В первом тайме переиграл его и по ударам по воротам, и по владению мячом. На прорывы Сапаты справа, один из которых закончился ударом в перекладину, отвечал опасными ударами с 17-20-ти метров. Спортьелло вытащил один непростой от Стрефеццы. Также Петанья головой из центра штрафной попал в стойку. Обе команды не раз опасно забрасывали в штрафную. Разделил их прорыв Сапаты уже слева и прострел во вратарскую, который Иличич замкнул пяткой.

Второй тайм начался проходом Рецы по левому флангу и прострелом на Петанью, забившего уже свой пятый гол в ворота предыдущей команды. А Валоти прошел троих и четко пробил с 17-ти метров. Руслан Малиновский, вышедший на поле за минуту до второго гола, должен был изменить баланс в центре поля. А форвард Муриэль, заменивший защитника Кальдару - в атаке. Однако поначалу даже ударов по воротам не было. Постепенно давление началось, и дважды защитники блокировали на линии ворот. На последних секундах тащил уже Бериша - удар Сапаты. Но не более того.

"Аталанта" теряет четвертое место в пользу "Ромы". А СПАЛ поднимается на 18-ое.