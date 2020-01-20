Пьеро Аузилио: Интер сделал предложение по Эриксену, а Жиру подпишем лишь при одном условии

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио рассказал о возможных трансферах его команды.

"Мы сделали официальное предложение "Тоттенхэму" касательно Эриксена. Теперь ждем их ответ. Мы можем только ждать, так как есть еще много заинтересованных клубов. Это очень сложно, но мы готовы сделать все возможное.

Мы достигли принципиального соглашения по Мозесу. Но лучше подождать, прежде чем сказать больше. Трансфер Жиру также возможен, но если мы продадим одного из наших форвардов", - приводит слова Аузилио Sky Sport Italia.

Один из форвардов клуба, Маттео Политано, готов помочь клубу и уйти в "Рому".