Продолжение первого круга. Итоги 20-го тура Серии А

Лацио - Сампдория 5:1

Сассуоло - Торино 2:1

Наполи - Фиорентина 0:2

Милан - Удинезе 3:2

Брешия - Кальяри 2:2

Болонья - Эллас Верона 1:1

Лечче - Интер 1:1

Дженоа - Рома 1:3

Ювентус - Парма 2:1

Аталанта - СПАЛ 1:2

Первый тур второго круга Серии А продолжил тенденции концовки первого. "Интер" теряет высоту, "Ювентус" все больше зависит от Криштиану Роналду, "Лацио" и Чиро Иммобиле просто великолепны, обладатель четвертого места вновь изменился, борьба за шестое закручивается все сильнее. "Милан" и "Фиорентина" возвращаются. А "Наполи" после первой серии из трех поражений с апреля 2012-го года погружается еще глубже, уже на дно. Обилие голов - также замечательная тенденция. В 20-ом туре мы насчитали 34.

Хороший, плохой, безжалостный

Одна победа в семи матчах, одна победа в десяти, две в восьми, две в девяти, семь в семи (что-то пошло не так), ноль в восьми, три в девяти - такие серии "Интер" выдавал в декабре-январе-начале февраля в последние семь сезонов. Ныне у него две в шести, пусть и без поражений. Что увеличило отставание от "Ювентуса" уже до четырех очков. На этот раз Антонио Конте не начал искать виновных на стороне. "На круизной скорости, если чей-то темп ниже среднего, мы не способны побеждать. Тем более - команду, сидящую очень глубоко. Мы должны развивать 100 км/ч. Иначе просто стаем посредственной командой".

В городе рождения Конте, против его первой команды, проигравшей четыре матча подряд, "Интер" и вправду выглядел посредственно. Уже в начале матча "Лечче" чуть не забил. Затем четко защищался против 24-ех ударов по воротам и 55-ти "кроссов" в штрафную. Банальных, неопасных, при медленной игре. Лукаку и Лаутаро Мартинес были намертво прикрыты. В начале второго тайма аутсайдер даже доминировал. А пропустив, сумел вернуться на ровном месте. "Мы создали много против такой сильной команды", - заявил его наставник Фабио Ливерани. "И получили награду за страдания в обороне". Заслуженную награду.

"Ювентус" также совершенно не поразил в своем матче. Да еще и соперник у него был сильнее - "Парма", идущая седьмой. Маурицио Сарри критиковал свою команду за 10-15 минут прижатия к своим воротам, за неспособность закрыть игру. Он не видит пользы в банальных пасах на своей половине поля. А его коллега Роберто Д'Аверса и вовсе гордо заявил, что гости заставили хозяев заметно нервничать. И потому остался разочарованным. Второй тайм на самом деле был равным обменом ударами, а первый - отличной демонстрацией стабильной обороны. И унылой атаки, несмотря на 67 процентов владения мячом.

И все же здесь результат был иным. "Ювентус" взял восемь Скудетто подряд благодаря безжалостности, умению выигрывать такие матчи. Умению забивать в раздевалку с помощью двух рикошетов, либо сразу же после гола соперника. Ну и у него есть Криштиану Роналду. Без него атаки "Юве" в этом матче не было. Португалец стал первым игроком команды с 2005-го года, забивавшим в семи матчах лиги подряд (11 голов). Он также говорил о страданиях, хвалил "Парму". Тем важнее этот дубль. Поскольку он знает, когда нужен прежде всего. Прорыв КриРо начался одновременно со слабым периодом "Интера" - в начале декабря.

"Лацио" также ожидал не самый простой соперник. "Сампдория" пропустила в последних 12-ти матчах лишь 12 мячей (второе место в лиге), в предыдущем туре победила со счетом 5:1. Однако "орлы" и такого соперника не заметили, решив все уже в дебюте. Чиро Иммобиле, забивший больше, чем вся "Сампдория" (23 гола), сделал хет-трик. Сделал он и гол Кайседо, продравшись мимо упорно пытавшихся сбить его защитников. У него уже немало достижений, например, второе место в лигах Топ-5 по матчам с как минимум дублем за последние три года. Впрочем, перечислять их, как говорит Симоне Индзаги, можно долго.

Вместе с тем, тренер прежде всего отмечает командную игру своего лидера. Чиро не вытащил, а провел команду к историческому достижению - входу в элитный клуб команд, когда-либо добывавших 11 побед подряд в Серии А. До этого в нем были лишь "Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Рома". С таким лидером, с такой командой можно подходить к Римскому дерби уверенным в себе. И немало пугать "Ювентус". В сущности, по потерянным очкам "Лацио" уже главное "пугало", то есть второй. Остается, как говорит сам Иммобиле, не увлекаться и не уподобляться Икару с его "красивыми полетами".

Победа силы

Готова ли к дерби "Рома"? Не настолько. Травмы и дисквалификации, оставившие ее в Генуе лишь с пятью полевыми игроками в запасе, поражения в двух первых матчах года с бесцельными 53-мя ударами по воротам. Паулу Фонсека говорил о почти идеальном первом тайме матча против "Дженоа", но его "Рома" тогда не продемонстрировала ни скорости, ни креатива. Забила с помощью навеса, ставшего ударом, и автогола соперника. А во втором тайме "Дженоа" в целом переигрывала ее (Давиде Никола хочет видеть такую игру подопечных и далее), пропустив лишь после грубой ошибки своего вратаря.

С другой стороны, именно победы в таких матчах демонстрируют силу команды. Всего 15 ударов по воротам, но голы в начале и в конце тайма, гол во втором тайме на фоне давления соперника. До перерыва в плане доминирования и перекрытия обороны "волки" действительно поработали очень прилично. Во втором тайме оборонялись довольно уверенно. А их вратарь, в отличие от Перина, спас, вытащив удар Гольданиги головой невероятным образом. Очень хорошо отыграл и защитник Леонардо Спинаццола, на днях уже прошедший медосмотр в "Интере" и якобы ушедший мыслями туда. Победа сильной команды.

А вот "Аталанта" не смогла подтвердить свою силу. Более того, проиграла дома последней команде лиги, добывшей лишь три очка в шести предыдущих матчах. И это после двух 5:0 в Бергамо подряд. СПАЛ, который часто считают ее "близнецом", выглядел более быстрым, сыгранным, верящим в себя. Андреа Петанья уже в пятый раз забил предыдущей команде. Джан Пьеро Гасперини еще до матча опасался мощи соперника. А после признал, что его команда была как минимум на два уровня позади в интенсивности и сфокусированности. Упоминал о слишком больших разрывах в обороне и пассивности в перехватах.

"Аталанта" просто растеряла все свои козыри, как и в Кубке против "Фиорентины". Потому и вновь проиграла. И потеряла четвертое место.

Недоработки

Шестую и 14-ую команды лиги разделяют всего шесть очков. При этом лидеры этого забега провели не слишком удачный тур. "Парма" уступила. "Верона" и "Болонья" сыграли вничью, причем начали лишь тремя ударами по воротам за 32 минуты. В Болонье считают, что команда слишком наивна и лишена безжалостности. "Кальяри" также продолжает страдать. После четырех поражений подряд он добыл лишь ничью против команды из зоны вылета. Избежав поражения лишь благодаря пенальти. Правда, Роландо Маран считает, что его команда заслужила победу. Но на самом деле и "Брешия" могла победить.

Не отработал как следует и "Торино". После "сухих" побед над "Ромой" и "Болоньей" и победы в Кубке казалось, что "быки" наконец-то нашли стабильность. Но они сразу же в который раз выстрелили себе в ногу. Не удержали преимущество, добытое лишь с помощью автогола, позволили "Сассуоло", проигравшему три матча подряд, вернуться. А нестабильному и обычно неэффективному Бога - забить великолепным ударом издали и отдать ассист. Вальтер Маццарри не понял, почему команда вдруг устала и остановилась, сетовал на потери мяча при выходе из обороны и опасные контратаки соперника. Знакомая история.

Новая эра

Эти неудачи позволили командам, провалившим первый круг, вернуться в игру. Более того, в "Милане" и "Фиорентине" чувствуют окончание кошмара и начало новой, светлой эры. "Красно-черные" добыли третью победу подряд во всех турнирах и первую домашнюю в лиге почти за три месяца. Над "Удинезе", выигравшим три матча лиги подряд. На глазах у 60-ти тысяч болельщиков устроив камбек и забив решающий гол на 93-ей минуте. Причем даже без видимой помощи Златана Ибрагимовича. А "фиолетовые" начали каденцию Джузеппе Якини тремя победами и ничьей. В Неаполе победив без особых проблем. Знаковые результаты.

В первом тайме "Милан" играл плохо, его вратарь Доннарумма привез глупый гол. В захватывающей перестрелке во втором тайме "Удинезе" создал больше. Но в итоге интенсивность и желание Леау, Ребича, Кастильехо, Златана и других принесли победу. Ребич, уже вроде списанный, вышел на замену и сделал дубль, на 93-ей минуте просто пройдя всех в стиле Ибры. Да и влияние самого Ибры на результат велико. "Он - манна небесная. Гораздо больше, чем просто талисман. Он поднимает уровень всех и злится, если кто-то не выдаёт максимум". Его роль в этой победе как психолога Пиоли отлично осознает.

"Фиорентина" же практически победила на классе. Якини в кратчайшие сроки создал крепкую боевую единицу, знающую, что делать и в атаке, и в обороне. Она даже забила с помощью козыря соперника - заброс слева направо, сбрасывание в центр Бенасси и точный удар Кьезы. Четко оборонялась, создавала в контратаках и забила благодаря красивому удару вышедшего на замену Влаховича. "Мы сразу же поняли, чего Якини хочет от нас. Он сделал акцент на тренировках на физическую готовность, потому мы ныне истощены. Но играем сплочённо". Да, даже глядящий в лес Федерико Кьеза чувствует себя иначе.

На дне

События на "Сан-Паоло" - еще и вердикт "Наполи". В декабре обе выдали серии из восьми матчей без побед. Неаполитанцы остались там же. После четырех поражений в пяти матчах с Дженнаро Гаттузо (первое такое начало тренера "Наполи" с 2000-го года) президент Аурелио Де Лаурентис даже якобы пожелал уволить его и вернуть Карло Анчелотти. Игроки решили уйти на "ритиро". Продолжившийся менее 24-ех часов. А о матче Рино высказался просто: "Мы делаем так много на тренировках. Но в матчах ничего из этого не видно. Все играют в одиночку, никто не помогает друг другу. Мы все будто на море. Это позор. Мы достигли дна".

Украинский след

"Аталанта" потеряла двух латералей и была вынуждена поставить в стартовый состав на правый фланг опорника. Алехандро Гомес не был готов на 100 процентов. А Руслан Малиновский изменил игру против "Интера", прямо поучаствовал в голе и пенальти, был лучшим в команде против "Фиорентины" в Кубке, заработав ассист. Кто в итоге начал матч против СПАЛ с первых минут? Гомес, Пашалич, Фройлер. Кто угодно, но только не он. Даже откровенные проблемы команды в центре поля не помогли ему выйти на поле ранее 59-ой минуты. За минуту до второго гола гостей.

Руслан стал первым на поле по среднему числу касаний мяча и передач за минуту. Быстро двигал мяч вперед, прорывался сам. Отдал пас пяткой на фланг. Вот только почти все его касания были ближе к центру поля. В районе линии штрафной соперника он нашёл лишь один мяч, на 91-ой минуте. Тот удар заблокировали. Как и удар Джимсити после его подачи углового. А пасы вперед партнёры по команде не доводили до ударов. Работа украинца несомненно помогла наконец прижать соперника к его воротам, начать их обстрел. Но как следует обострить сам он не сумел.

Евгений Шахов не попал в заявку "Лечче" из-за травмы.

Лучшие игроки тура - Криштиану Роналду ("Ювентус") и Чиро Иммобиле ("Лацио"). Неудержимы

Прорыв тура - "Милан". Камбек и гол на 93-ей минуте

Разочарования тура - "Интер" и "Аталанта". Сделали слишком мало

Лучший вратарь тура - Габриэль ("Лечче"). Без обилия суперсейвов, но очень уверенно

Лучший тренер тура - Джузеппе Якини ("Фиорентина"). Высокий класс в кратчайшие сроки