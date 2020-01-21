Наполи - Лацио. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

21 января. 21:45. Кубок Италии. Четвертьфинал. Неаполь. "Сан-Паоло"

За десять дней после встречи "Лацио" и "Наполи" в лиге изменилось немногое. Неаполитанцы прошли "Перуджу" из Серии Б в Кубке лишь благодаря двум пенальти Лоренцо Инсинье, а в лиге потерпели четвертое поражение в пяти матчах в каденции Дженнаро Гаттузо. И третье подряд, чего не было с апреля 2012-го года. А римляне раздавили "Кремонезе" в Кубке (4:0), а затем - и "Сампдорию" в лиге (5:1). Став пятой командой в истории Серии А с серией из 11-ти побед. И настроение в командах соответствует результатам. Изменится ли что-либо после очного матча 1/4 финала Кубка?

Бардак в "Наполи" вышел на новый виток. После домашнего поражения от "Фиорентины" (0:2) Гаттузо говорил о позоре, о достижении дна, об игроках, будто видевших друг друга впервые. О вытягивании одеяла на себя, то есть индивидуальной игре в ущерб командной. Уже ясно, что он не сумел вытащить команду из болота, а даже утопил ее еще глубже. И главная проблема - даже не в полном отсутствии мысли в том матче, не в банальных перекатываниях мяча и забросах, не в легко пропущенных. Не в отсутствии побед дома в лиге с октября. А в реакции на все это.

"Наполи" не боролся, после матча состоялся конфликт Аллана с Дрисом Мертенсом, игроки объявили об уходе на "ритиро", продлившемся менее суток. Между строк Гаттузо "я также играл с людьми, которые бесили меня, но всегда помогал даже тем, кто мне не нравился" видится полнейшая разобщенность команды. А президент Аурелио Де Лаурентис, по словам прессы, хотел бы уволить Рино, первого тренера команды с 2000-го года, начавшего каденцию так плохо, и вернуть Карло Анчелотти. Последнее невозможно, поскольку Карлетто уже в "Эвертоне". А вот первое может состояться в любой момент.

"Лацио" же пребывает на совсем другой планете. 11 побед подряд (рекорд клуба), 14 матчей подряд без поражений. 17 голов в шести последних матчах. Пять в ворота "Сампдории", пропустившей лишь 12 в 12-ти предыдущих матчах, вывели команду на второе место в Серии А по потерянным очкам. Хет-трик Чиро Иммобиле вывел его на 23 мяча и сохранил лидерство в споре за европейскую Золотую Бутсу. Но даже не это прежде всего радует Симоне Индзаги. А командная игра, в том числе и самого Иммобиле. Солидность. И уверенность в себе, не виданная давно, а то и никогда. "Орлы" на седьмом небе.

Правда, следует отметить, что в гостях им всегда непросто. Пять последних побед в лиге за пределами Рима были добыты со счетом 2:1 и благодаря решающим голам после 83-ей минуты. До этого "Лацио" трижды подряд не побеждал в гостях в лиге. Проиграл и все три матча за пределами Италии в Лиге Европы. Да и очный матч против "Наполи" дома выдался непростым. Во втором тайме "везувиани" доминировали и пропустили единственный гол лишь из-за грубой ошибки своего вратаря Оспины на 82-ой минуте. Впрочем, такие победы еще более подтверждают железный характер команды Индзаги.

Кадры

Против "Сампдории" сработали все. Иммобиле прорывался как бизон мимо защитников, Кайседо добил после него, защитник Ачерби отдал ему длинный пас. Защитник Баштуш забил с паса опорника Лейвы. Проблема, как всегда, в скамье запасных. Баштуш подменит Раду. Капитан Лулич отбыл дисквалификацию и заменит Джони. А вот получившего травму архитектора команды и лучшего ассистента лиг Топ-5 Луиса Альберто заменит лишь типичный опорник Пароло. Поскольку Хоакин Корреа также травмирован. Прото может заменить Стракошу в воротах. Сберечь силы перед Римским дерби не удастся.

"Наполи" также ожидает тяжёлый матч в лиге. Против "Ювентуса". Но ему думать об этом рано, да и не нужно. Приходится думать лишь о следующем матче. В котором вновь на поле не выйдут защитники Максимович, Кулибали, Гулям и Малькюи. Вновь в центре обороны окажется крайний защитник Ди Лоренцо либо неопытный Луперто. Зато в центре поля есть варианты. Новички Лоботка и Демме должны быть брошены в бой вместо двоих из тройки разочарований Аллан-Зелински-Руис. А, возможно, и запасной Элмас. В атаке Лосано и Льоренте также готовы сдвинуть Кальехона/Инсинье и Милика.

"Наполи": Мерет, Хюсай, Ди Лоренцо, Манолас, Руи, Демме, Лоботка, Зелински, Лосано, Льоренте, Инсинье

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич, Иммобиле, Кайседо

Прогноз: Наполи - Лацио 1:2

"Наполи" - наиболее неудобный соперник для "Лацио". В 15-ти последних очных матчах римляне одержали лишь три победы, проиграли в семи из последних девяти. Однако они уже подправили эту статистику в 19-ом туре Серии А. Пусть и было весьма непросто. Индзаги считает, что игра будет тяжёлой, и ее судьбу решат эпизоды. Что ж, "Лацио" научился и склонять эпизоды в свою пользу. Вряд ли он выдаст первый "сухой" гостевой матч во всех турнирах с августа. Но победить должен. Ведь в Неаполе достаточно игроков, способных создать ему проблемы, но нет команды.

Favbet: 2.67 - 3.45 - 2.72

Pari-Match: 2.60 - 3.60 - 2.70

William Hill: 2.50 - 3.40 - 2.70