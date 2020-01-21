Дибала: Гаттузо - сумасшедший, в хорошем смысле слова

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о том, как в свое время работал с Дженнаро Гаттузо. Добавим, что итальянский тренер успел недолго поработать с "Палермо".

"Он сумасшедший. Но в хорошем смысле этого слова. В "Палермо" он мне очень помог, пусть и за короткий период времени. У меня остались хорошие воспоминания о том времени.

Есть конечно не самые приятные, но он был всегда собой. Главное то, что с ним мне было приятно работать", - цитирует аргентинца Tuttosport.

Напомним, что сейчас Гаттузо тренирует "Наполи". Он сумел грамотно оценить свою работу.