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Милан близок к подписанию защитника из Чемпионшипа

Италия
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Сможет ли усилить команду?

Милан близок к подписанию защитника из Чемпионшипа
UA-Футбол
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Итальянский "Милан" вступил в переговоры с "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Sky Sports.

Главная цель - защитник Мэтти Кэш. Англичанин достаточно универсальный игрок, и может играть как центрального полузащитника, так и правого фулбэка. В сезоне он успел провести 29 матчей и забил 2 гола.

Год назад в трансфере Кэша был заинтересован английский "Эвертон". Однако 22-летний футболист решил остаться в команде и подписал с ней новый контракт.

Напомним, что этой зимой "Милан" уже совершил два трансфера, подписав Златана Ибрагимовича и Симона Кьяера.

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В статье: Милан Ноттингем Форест (Ноттингем) Мэтти Кэш
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