Милан близок к подписанию защитника из Чемпионшипа

Итальянский "Милан" вступил в переговоры с "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Sky Sports.

Главная цель - защитник Мэтти Кэш. Англичанин достаточно универсальный игрок, и может играть как центрального полузащитника, так и правого фулбэка. В сезоне он успел провести 29 матчей и забил 2 гола.

Год назад в трансфере Кэша был заинтересован английский "Эвертон". Однако 22-летний футболист решил остаться в команде и подписал с ней новый контракт.

Напомним, что этой зимой "Милан" уже совершил два трансфера, подписав Златана Ибрагимовича и Симона Кьяера.