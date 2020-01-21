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Милан близок к подписанию защитника из Чемпионшипа
Сможет ли усилить команду?
Итальянский "Милан" вступил в переговоры с "Ноттингем Форест". Об этом сообщает Sky Sports.
Главная цель - защитник Мэтти Кэш. Англичанин достаточно универсальный игрок, и может играть как центрального полузащитника, так и правого фулбэка. В сезоне он успел провести 29 матчей и забил 2 гола.
Год назад в трансфере Кэша был заинтересован английский "Эвертон". Однако 22-летний футболист решил остаться в команде и подписал с ней новый контракт.
Напомним, что этой зимой "Милан" уже совершил два трансфера, подписав Златана Ибрагимовича и Симона Кьяера.