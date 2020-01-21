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Интер теряет основного полузащитника на три недели
Ждем недовольство Антонио Конте
Очередной игрок миланского "Интера" получил травму в текущем сезоне. На этот раз, в лазарет попал Марцело Брозович.
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По данным официального сайта клуба, у футболиста обнаружено растяжение связок голеностопа. Приблизительный срок восстановления - три недели.
Есть очень маленькая вероятность, что хорват сможет сыграть против "Милана" 9-го февраля. В сезоне Брозович провел 26 матчей и набрал 7 очков по системе гол+пас.
Напомним, что сейчас "Интер" близок к подписанию полузащитника "Тоттенхэма".
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