Интер теряет основного полузащитника на три недели

Очередной игрок миланского "Интера" получил травму в текущем сезоне. На этот раз, в лазарет попал Марцело Брозович.

По данным официального сайта клуба, у футболиста обнаружено растяжение связок голеностопа. Приблизительный срок восстановления - три недели.

Есть очень маленькая вероятность, что хорват сможет сыграть против "Милана" 9-го февраля. В сезоне Брозович провел 26 матчей и набрал 7 очков по системе гол+пас.

Напомним, что сейчас "Интер" близок к подписанию полузащитника "Тоттенхэма".