Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

22 января. 21:45. Кубок Италии. 1/4 финала. Турин. "Алльянц Стадиум"

При словах "четвертьфинал Кубка Италии" "Ювентус" и "Рому" пробирает дрожь. Из-за предыдущего сезона. Тогда серия туринцев из четырех трофеев подряд была прервана полным поражением в Бергамо со счетом 0:3. Римляне же и вовсе потерпели свое наибольшее поражение от итальянской команды за последние 70 лет - 1:7 во Флоренции начал обратный отсчет каденции Эусебио Ди Франческо. Ныне исторические лидеры по завоеванию Кубка (13 и 9 раз соответственно) желают реабилитироваться за те провалы. Кому удастся? Удастся ли "Роме" забыть о дерби, а "Ювентусу" - о выезде в Неаполь в уик-энд?

Две ничьи, две победы, два поражения, две победы. Таков неровный путь "Ромы" в последнее время. Полторы недели тому она уступила "Ювентусу" дома в лиге. Из-за двух пропущенных со "стандартов" уже к десятой минуте. В том числе и из-за потери мяча на выходе из обороны. Впрочем, 22:5 по ударам по воротам и 42 "кросса" в штрафную Щесны добавили Паулу Фонсеке оптимизма. А затем были переиграны в гостях "Парма" в Кубке и "Дженоа" в лиге. Также неярко, с неудачными таймами, забитыми с помощью автоголов, пенальти и грубых ошибок соперников. Зато эффективно, и с сильной игрой в обороне и в центре поля.

Путь "Ювентуса" гораздо успешнее. Четыре победы в 2020-ом году принесли ему "+4" в лиге над "Интером" и 1/4 финала Кубка. Среди них - 4:0 дома над "Удинезе" и "Кальяри". Правда, матч в Турине против "Пармы" в воскресенье (2:1) был иным, с унылым первым таймом, равной перестрелкой во втором, нервами хозяев и победой гостей по ударам в створ ворот. Но здесь в итоге Криштиану Роналду с дублем стал первым игроком "Юве" с 2005-го года, забившим в семи матчах подряд (всего 11 мячей). КР7 играет великолепно и точно не желает терять еще один трофей после Суперкубка. В матчах на вылет он всегда фаворит.

Фаворит и его команда в целом. Она победила в семи из последних восьми матчей, не проиграла в 26-ти из 28-ми с начала сезона. Дома выиграла 13 из 14-ти. А именно "Рому" побеждала в 11-ти из 18-ти, проиграв лишь пять. В Турине общий очный счет по победам - 60:11. А на "Алльянц Стадиум" - 9:0. Даже ничьих не было. Причем последние четыре встречи здесь принесли счет 1:0, а одна перед ними - 3:2. Плотно, но предсказуемо. Впрочем, шансы "Роме" оставляет другая статистика - две победы и ничья в шести последних очных матчах где-либо, 3:2 по победам в очных матчах в Кубке.

Кадры

Наставник "Ромы" заявляет, что его команда не восстановилась после матча против "Дженоа" и тренировала главным образом тактику. Но что можно сделать при эпидемии травм?! Хотя бы Флоренци и Коларов отбыли дисквалификацию. Фасио выздоровел. Как и опорник Кристанте. А Калинич точно заменит дисквалифицированного Джеко. Сарри называет Николу форвардом, умеющим все, с отличным движением и ударом головой. Но и он признает, что Эдина тяжело заменить. Фонсека надеется, что хорват отыграет так же хорошо, как и в Парме. Против защитников совсем иного калибра.

Ундера и Клюйверта заменить некем. А вот Лоренцо Пеллегрини и не нужно заменять. Он ныне лидер, мозг команды. Автор десяти ассистов с начала сезона наконец-то начал и забивать. Все три его первые гола в сезоне забиты за последний месяц. Два из них - в Кубке, в Парме. Именно от него исходит наибольшая угроза.

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Ясно, кто наиболее грозен в "Ювентусе". Сарри надеется, что Роналду никогда не потеряет эту форму. Но и Дибала в ударе, ассистировал ему в воскресенье. Игуаин также очень хорош. Тренер не знает, выпустит ли на поле всех и выйдет ли сам КриРо. Хотя и заявлял, что он способен выдержать три матча в неделю. Также говорил о потребности в балансе. Потому ожидаем все тот же тандем Дибала-Роналду. А за ними - Рэмзи либо Бернардески. В центре поля также неясно - получат ли отдых Пьянич и не совсем здоровый Рабио? Бентанкур и Джан ждут ответа, хотя последний и в мыслях об уходе.

В обороне вопросов даже больше. Куадрадо простудился, Алекс Сандро травмирован. Возможно, оба сыграют. Но, скорее всего, Данило окажется на одном из флангов. В центре обороны Ругани, возможно, предоставит отдых играющему слишком много Бонуччи. И Буффон, как и в 1/8 финала, может заменить Щесны в воротах.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Ругани, Де Лихт, Данило, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт, Калинич

Прогноз: Ювентус - Рома 2:1

Фонсека отметает "проклятие стадиона", заявляя, что амбиции и желание победить способны принести успех. А Сарри отмечает, что соперник лучше играет в гостях, чем дома, много забивая. Разница мячей 18:7 и 21 очко в десяти гостевых матчах Серии А - и вправду прилично. Отметим и лидерство "волков" в лиге по голам в начале второго тайма - 10. Статистика очных встреч также разная. Впрочем, в Кубке команды не встречались шесть лет, а в лиге в Турине данные ясны. Сарри уверен в том, что придется страдать и говорит о "сложном задании". Но все же кажется, что оно будет выполнено.