  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

Италия
(1 голосов)

Забыть о "Лацио" и "Наполи"

Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

22 января. 21:45. Кубок Италии. 1/4 финала. Турин. "Алльянц Стадиум"

При словах "четвертьфинал Кубка Италии" "Ювентус" и "Рому" пробирает дрожь. Из-за предыдущего сезона. Тогда серия туринцев из четырех трофеев подряд была прервана полным поражением в Бергамо со счетом 0:3. Римляне же и вовсе потерпели свое наибольшее поражение от итальянской команды за последние 70 лет - 1:7 во Флоренции начал обратный отсчет каденции Эусебио Ди Франческо. Ныне исторические лидеры по завоеванию Кубка (13 и 9 раз соответственно) желают реабилитироваться за те провалы. Кому удастся? Удастся ли "Роме" забыть о дерби, а "Ювентусу" - о выезде в Неаполь в уик-энд?

Две ничьи, две победы, два поражения, две победы. Таков неровный путь "Ромы" в последнее время. Полторы недели тому она уступила "Ювентусу" дома в лиге. Из-за двух пропущенных со "стандартов" уже к десятой минуте. В том числе и из-за потери мяча на выходе из обороны. Впрочем, 22:5 по ударам по воротам и 42 "кросса" в штрафную Щесны добавили Паулу Фонсеке оптимизма. А затем были переиграны в гостях "Парма" в Кубке и "Дженоа" в лиге. Также неярко, с неудачными таймами, забитыми с помощью автоголов, пенальти и грубых ошибок соперников. Зато эффективно, и с сильной игрой в обороне и в центре поля.

Путь "Ювентуса" гораздо успешнее. Четыре победы в 2020-ом году принесли ему "+4" в лиге над "Интером" и 1/4 финала Кубка. Среди них - 4:0 дома над "Удинезе" и "Кальяри". Правда, матч в Турине против "Пармы" в воскресенье (2:1) был иным, с унылым первым таймом, равной перестрелкой во втором, нервами хозяев и победой гостей по ударам в створ ворот. Но здесь в итоге Криштиану Роналду с дублем стал первым игроком "Юве" с 2005-го года, забившим в семи матчах подряд (всего 11 мячей). КР7 играет великолепно и точно не желает терять еще один трофей после Суперкубка. В матчах на вылет он всегда фаворит.

Фаворит и его команда в целом. Она победила в семи из последних восьми матчей, не проиграла в 26-ти из 28-ми с начала сезона. Дома выиграла 13 из 14-ти. А именно "Рому" побеждала в 11-ти из 18-ти, проиграв лишь пять. В Турине общий очный счет по победам - 60:11. А на "Алльянц Стадиум" - 9:0. Даже ничьих не было. Причем последние четыре встречи здесь принесли счет 1:0, а одна перед ними - 3:2. Плотно, но предсказуемо. Впрочем, шансы "Роме" оставляет другая статистика - две победы и ничья в шести последних очных матчах где-либо, 3:2 по победам в очных матчах в Кубке.

Кадры

Ювентус - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии - изображение 1

Наставник "Ромы" заявляет, что его команда не восстановилась после матча против "Дженоа" и тренировала главным образом тактику. Но что можно сделать при эпидемии травм?! Хотя бы Флоренци и Коларов отбыли дисквалификацию. Фасио выздоровел. Как и опорник Кристанте. А Калинич точно заменит дисквалифицированного Джеко. Сарри называет Николу форвардом, умеющим все, с отличным движением и ударом головой. Но и он признает, что Эдина тяжело заменить. Фонсека надеется, что хорват отыграет так же хорошо, как и в Парме. Против защитников совсем иного калибра.

Ундера и Клюйверта заменить некем. А вот Лоренцо Пеллегрини и не нужно заменять. Он ныне лидер, мозг команды. Автор десяти ассистов с начала сезона наконец-то начал и забивать. Все три его первые гола в сезоне забиты за последний месяц. Два из них - в Кубке, в Парме. Именно от него исходит наибольшая угроза.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
1000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Ясно, кто наиболее грозен в "Ювентусе". Сарри надеется, что Роналду никогда не потеряет эту форму. Но и Дибала в ударе, ассистировал ему в воскресенье. Игуаин также очень хорош. Тренер не знает, выпустит ли на поле всех и выйдет ли сам КриРо. Хотя и заявлял, что он способен выдержать три матча в неделю. Также говорил о потребности в балансе. Потому ожидаем все тот же тандем Дибала-Роналду. А за ними - Рэмзи либо Бернардески. В центре поля также неясно - получат ли отдых Пьянич и не совсем здоровый Рабио? Бентанкур и Джан ждут ответа, хотя последний и в мыслях об уходе.

В обороне вопросов даже больше. Куадрадо простудился, Алекс Сандро травмирован. Возможно, оба сыграют. Но, скорее всего, Данило окажется на одном из флангов. В центре обороны Ругани, возможно, предоставит отдых играющему слишком много Бонуччи. И Буффон, как и в 1/8 финала, может заменить Щесны в воротах.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Ругани, Де Лихт, Данило, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт, Калинич

Прогноз: Ювентус - Рома 2:1

Фонсека отметает "проклятие стадиона", заявляя, что амбиции и желание победить способны принести успех. А Сарри отмечает, что соперник лучше играет в гостях, чем дома, много забивая. Разница мячей 18:7 и 21 очко в десяти гостевых матчах Серии А - и вправду прилично. Отметим и лидерство "волков" в лиге по голам в начале второго тайма - 10. Статистика очных встреч также разная. Впрочем, в Кубке команды не встречались шесть лет, а в лиге в Турине данные ясны. Сарри уверен в том, что придется страдать и говорит о "сложном задании". Но все же кажется, что оно будет выполнено.

1xbet
1.61
4.30
5.60
Сделать ставку
melbet
1.60
4.30
5.55
Сделать ставку
Parimatch
1.59
4.40
5.50
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Кубок Италии Рома (Рим) Паулу Фонсека Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...