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Наполи согласовал трансфер Политано, но форвард хочет перейти в Рому

Италия
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Настоящая дилемма

Наполи согласовал трансфер Политано, но форвард хочет перейти в Рому
UA-Футбол
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"Интер" готов этой зимой продать Маттео Политано, так как Антонио Конте не расчитывает на него. Однако осталось решить - в каком клубе он продолжит выступления.

Авторитетный источник Sky Sports Italia сегодня написал, что "Наполи" полностью согласовал его трансфер. Сумма перехода должна составить порядка 25 миллионов евро.

Сам футболист пока что не дает согласие на переход. По данным Il Corriere, Политано хочет вернуться в "Рому", которая его воспитала. Однако вероятность трансфера достаточно мала.

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Отметим, что "Интеру" выгодна продажа Политано, так как он позволит подписать форвард "Челси".

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Маттео Политано
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