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Гаттузо: Знал, что будет непросто, когда согласился возглавить Наполи

Италия
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И пока что у него не очень получается

Гаттузо: Знал, что будет непросто, когда согласился возглавить Наполи
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги вчерашнего матча против "Лацио".

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"Лацио" очень хорошая команда, которая прекрасно была готова физически. Мы допустили несколько ошибок во втором тайме, но были по-настоящему голодны до побед. Теперь на нужно продолжать оставаться ненасытными.

Я знал, что будет очень непросто, когда соглашался возглавить "Наполи". Мне очень не понравился наш матч против "Фиорентины" на выходных, мне было неловко на это смотреть", - цитирует наставника Rai Sport.

В ближайшем матче Серии А "Наполи" сыграет против лидера чемпионата "Ювентуса".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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