Гаттузо: Знал, что будет непросто, когда согласился возглавить Наполи

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо подвел итоги вчерашнего матча против "Лацио".

"Лацио" очень хорошая команда, которая прекрасно была готова физически. Мы допустили несколько ошибок во втором тайме, но были по-настоящему голодны до побед. Теперь на нужно продолжать оставаться ненасытными.

Я знал, что будет очень непросто, когда соглашался возглавить "Наполи". Мне очень не понравился наш матч против "Фиорентины" на выходных, мне было неловко на это смотреть", - цитирует наставника Rai Sport.

В ближайшем матче Серии А "Наполи" сыграет против лидера чемпионата "Ювентуса".