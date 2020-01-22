Кубок Италии. Ювентус - Рома 3:1. Просто сильнее

Кубок Италии. 1/4 финала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Рома" 3:1

Голы: Криштиану Роналду 26, Бентанкур 38, Бонуччи 45+2 - Буффон 50 (автогол)

"Ювентус": Буффон, Сандро, Ругани, Бонуччи, Данило (Куадрадо 41), Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди 76), Коста (Рэмзи 67), Игуаин, Криштиану Роналду

"Рома": Лопес, Флоренци (Верету 68), Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара (Перес 76), Кристанте, Ундер, Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт (Сантон 46), Калинич

Предупреждения: Игуаин 64, Матюиди 79 - Кристанте 31

"Ювентус" и "Рома" - наиболее успешные команды в Кубке Италии, с 13-ю и девятью победами соответственно. Однако в предыдущем сезоне они провалились уже в 1/4 финала. Туринцы были разгромлены в Бергамо (0:3), а римляне - унижены во Флоренции (1:7). Обе желали реабилитироваться. "Юве" еще и не желал терять очередной трофей после Суперкубка. За него говорил "Алльянц Стадиум", на котором "Рома" проиграла все девять матчей. Общая форма - четыре победы с начала года. Ну и, разумеется, Криштиану Роналду, забивший в целом 12 мячей с начала декабря. Уже 13. А далее проблем уже не было.

В первые 25 минут команды вроде бы пытались энергично работать с мячом, что-то организовывать. Но из этого получилось лишь по одному удару по воротам - Криштиану Роналду в аут, Клюйверта в небеса c шести метров. И вдруг, как раз на фоне владения мячом "Ромы", "Юве" удались две быстрые контратаки. Перепасовка в центре поля в итоге оставила Роналду для прорыва по левой стороне. КриРо внешне легко прошел вперед и еще легче положил мяч в дальний угол. Затем комбинация Бентанкур-Данило (правый фланг)-Бентанкур сделала счет 2:0. А на десерт состоялся удар головой Бонуччи при розыгрыше углового.

Второй тайм начался гораздо лучше, чем первый. Калинич на добивании после сейва Буффона, Игуаин головой и Ундер мощным ударом издали попадали в каркас ворот. Рикошет от перекладины и Буффона в последнем эпизоде вернули интригу. "Рома" продолжала отчаянно давить, перешедший на левый фланг атаки правый защитник Флоренци вышел один-на-один (Буффон вытащил ногой). "Ювентус" пытался быстро отвечать. Игуаин ударом в упор не переиграл Лопеса. В принципе, момент Гонсало символизировал выравнивание игры. К удовольствию хозяев. А у гостей даже не нашлось атакеров на куцой скамье запасных.

Последняя четверть матча уже была тихой. Кроме одного суперсейва Буффона на последних секундах. Что доказывало силу "Ювентуса". Как, впрочем, и предыдущие события. Туринцы просто более организованная, качественная, собранная команда. А "Рома"? В шести матчах против команд из Топ-6 лиги у нее ни одной победы, три ничьи и четыре забитых мяча. Таких результатов явно недостаточно для того, чтобы считаться достойной Топ-4 Кубка.