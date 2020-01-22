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Интер готов продлить контракт с 20-летним защитником

Италия
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Заслужил своей игрой

Интер готов продлить контракт с 20-летним защитником
UA-Футбол
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Миланский "Интер" уже сейчас думает о будущем и готовит новый контракт для молодого защитника. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В их планах продлить сделку с Алессандро Бастони. Они хотят сохранить его в клубе, как минимум, до 2024 года. Вместе с этим и выростет его зарплата, с 300 тысяч до 1,2 миллиона евро.

Бастони показывает неплохую игру в текущем сезоне и даже успел провести 11 матчей в чемпионате Италии. Антонио Конте очень доволен его выступлениями.

Напомним, что сейчас "Интер" ведет активную трансферную кампанию, пытаясь подписать сразу несколько футболистов из АПЛ.

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В статье: Интер (Милан) Алессандро Бастони
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