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За волков забил Буффон. Ювентус – Рома 3:1. Обзор матча ¼ финала Кубка Италии и видео голов

Италия
(1 голосов)

Автогол на счету Джиджи

За волков забил Буффон. Ювентус – Рома 3:1. Обзор матча ¼ финала Кубка Италии и видео голов
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Две быстрых контратаки "Ювентуса" превратились в преимущество 2:0 уже к 38-й минуте поединка. В концовке тайма добил гостей головой Бонуччи. "Волки" смотрелись достаточно блекло по ходу всего поединка – что уже говорить, если забивать за "Рому" пришлось многолетнему голкиперу "бьянконери" Буффону? На 50-й минуте рикошет от вратаря хозяев был засчитан как автогол. "Старая синьора" снизила обороты в последние 15 минут поединка, но и такого темпа не хватило "Роме", чтобы хоть как-то ответить более мощному сопернику.

Смотрите видеообзор матча ¼ финала Кубка Италии "Ювентус" – "Рома".

Турин. "Альянц Стадиум".

"Ювентус" – "Рома" 3:1

Голы: Роналду (26), Бентанкур (38), Бонуччи (45+2) – Буффон (50, автогол)

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В статье: Ювентус (Турин) Кубок Италии Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Gradus (Dnepr)
23.01.2020 в 12:13
Буфон хорош чертяка
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