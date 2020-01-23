За волков забил Буффон. Ювентус – Рома 3:1. Обзор матча ¼ финала Кубка Италии и видео голов

Две быстрых контратаки "Ювентуса" превратились в преимущество 2:0 уже к 38-й минуте поединка. В концовке тайма добил гостей головой Бонуччи. "Волки" смотрелись достаточно блекло по ходу всего поединка – что уже говорить, если забивать за "Рому" пришлось многолетнему голкиперу "бьянконери" Буффону? На 50-й минуте рикошет от вратаря хозяев был засчитан как автогол. "Старая синьора" снизила обороты в последние 15 минут поединка, но и такого темпа не хватило "Роме", чтобы хоть как-то ответить более мощному сопернику.

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Турин. "Альянц Стадиум".

"Ювентус" – "Рома" 3:1

Голы: Роналду (26), Бентанкур (38), Бонуччи (45+2) – Буффон (50, автогол)