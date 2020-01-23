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Интер отказался продавать Весино в МЮ

Италия
(1 голосов)

Стороны не смогли договориться

Интер отказался продавать Весино в МЮ
Новина українською

Полузащитника "Интера" Матиаса Весино не перейдет в "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, "Интер" отклонил предложение красных об аренде Весино. "МЮ" хотел арендовать 28-летнего хавбека до конца текущего сезона, но стороны не смогли договориться о сделке.

В текущем сезоне Серии А Весино в составе "Интера" провел 14 матчей и забил 1 мяч.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Матиас Весино
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