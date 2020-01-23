Италия
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Интер отказался продавать Весино в МЮ
Стороны не смогли договориться
Полузащитника "Интера" Матиаса Весино не перейдет в "Манчестер Юнайтед".
По информации Sky Sports, "Интер" отклонил предложение красных об аренде Весино. "МЮ" хотел арендовать 28-летнего хавбека до конца текущего сезона, но стороны не смогли договориться о сделке.
В текущем сезоне Серии А Весино в составе "Интера" провел 14 матчей и забил 1 мяч.
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