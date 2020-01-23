Тоттенхэм намерен подписать Чалханоглу

"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Милана" Чалханоглу.

По информации Aksam, хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу может перебраться в "Тоттенхэм". "Шпоры" хотели бы усилиться 25-летним турком, который уже не входит в планы действующего тренера "россонери" Стефано Пиоли.

Сообщается, что "Милан" готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро.

Напомним, что на Чалханоглу также претендуют "Рома" и "Арсенал".

В текущем сезоне на счету турка 2 гола и 1 результативная передача в 18 матчах Серии А.