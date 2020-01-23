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Тоттенхэм намерен подписать Чалханоглу

Италия
(1 голосов)

Игрок может сменить клубную прописку

Тоттенхэм намерен подписать Чалханоглу
Новина українською

"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Милана" Чалханоглу.

По информации Aksam, хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу может перебраться в "Тоттенхэм". "Шпоры" хотели бы усилиться 25-летним турком, который уже не входит в планы действующего тренера "россонери" Стефано Пиоли.

Сообщается, что "Милан" готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро.

Напомним, что на Чалханоглу также претендуют "Рома" и "Арсенал".

В текущем сезоне на счету турка 2 гола и 1 результативная передача в 18 матчах Серии А.

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В статье: Хакан Чалханоглу Тоттенхэм (Лондон) Милан (Италия)
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