Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм намерен подписать Чалханоглу
Игрок может сменить клубную прописку
"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Милана" Чалханоглу.
По информации Aksam, хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу может перебраться в "Тоттенхэм". "Шпоры" хотели бы усилиться 25-летним турком, который уже не входит в планы действующего тренера "россонери" Стефано Пиоли.
Сообщается, что "Милан" готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро.
Напомним, что на Чалханоглу также претендуют "Рома" и "Арсенал".
В текущем сезоне на счету турка 2 гола и 1 результативная передача в 18 матчах Серии А.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...