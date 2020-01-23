Официально: Интер арендовал Виктора Мозеса

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в "Интере". Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Тип сделки - аренда, однако сроки её неизвестны. После этого миланская сторона сможет выкупить Мозеса, если заплатит 12 миллионов евро.

Последний год Мозес провел в "Фенербахче", сыграв за это время 23 игры. Турецкая сторона решила его не выкупать. Напомним, что Мозес уже работал с тренером Антонио Конте в "Челси".

Это уже второй трансфер "Интера" в это трансферное окно. До этого был подписан Эшли Янг.