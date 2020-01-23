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Официально: Интер арендовал Виктора Мозеса
Трансфер, который требовал Конте
Полузащитник "Челси" Виктор Мозес продолжит карьеру в "Интере". Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.
Тип сделки - аренда, однако сроки её неизвестны. После этого миланская сторона сможет выкупить Мозеса, если заплатит 12 миллионов евро.
NEW SIGNING— Inter (@Inter_en) January 23, 2020
Transfer complete: @VictorMoses is a Nerazzurri player!
https://t.co/dLY0g8wIpB#WelcomeVictor #NotForEveryone pic.twitter.com/jl0ZrtqPHf
Последний год Мозес провел в "Фенербахче", сыграв за это время 23 игры. Турецкая сторона решила его не выкупать. Напомним, что Мозес уже работал с тренером Антонио Конте в "Челси".
Это уже второй трансфер "Интера" в это трансферное окно. До этого был подписан Эшли Янг.