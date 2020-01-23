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СМИ: Интер согласовал трансфер Эриксена, медосмотр должен состояться в понедельник
Неужели это произойдет?
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен в шаге от перехода в "Интер". Об этом сообщает журналист издания SportItalia Альфредо Педулла.
По его данным, руководство итальянской команды согласилось заплатить 20 миллионов, которые требовали "шпоры". 15 миллионов будут переведены сразу, а остальная сумма - в виде бонусов.
Более того, уже известна дата медицинского осмотра. Процедура должна состоятся в понедельник, а контракт, который уже давно согласован, может быть подписан на следующий день.
Напомним, что сегодня миланский клуб объявил о подписании футболиста "Челси".