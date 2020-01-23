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СМИ: Интер согласовал трансфер Эриксена, медосмотр должен состояться в понедельник

Италия
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Неужели это произойдет?

СМИ: Интер согласовал трансфер Эриксена, медосмотр должен состояться в понедельник
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Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен в шаге от перехода в "Интер". Об этом сообщает журналист издания SportItalia Альфредо Педулла.

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По его данным, руководство итальянской команды согласилось заплатить 20 миллионов, которые требовали "шпоры". 15 миллионов будут переведены сразу, а остальная сумма - в виде бонусов.

Более того, уже известна дата медицинского осмотра. Процедура должна состоятся в понедельник, а контракт, который уже давно согласован, может быть подписан на следующий день.

Напомним, что сегодня миланский клуб объявил о подписании футболиста "Челси".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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