СМИ: Интер согласовал трансфер Эриксена, медосмотр должен состояться в понедельник

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен в шаге от перехода в "Интер". Об этом сообщает журналист издания SportItalia Альфредо Педулла.

По его данным, руководство итальянской команды согласилось заплатить 20 миллионов, которые требовали "шпоры". 15 миллионов будут переведены сразу, а остальная сумма - в виде бонусов.

Более того, уже известна дата медицинского осмотра. Процедура должна состоятся в понедельник, а контракт, который уже давно согласован, может быть подписан на следующий день.

Напомним, что сегодня миланский клуб объявил о подписании футболиста "Челси".